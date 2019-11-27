Барриос рассказал о перестрелках колумбийских банд в детстве

Полузащитник «Зенита» рассказал о своем детстве в Колумбии.

Истории из детства? Их огромное количество. Я всё время играл в футбол на улице, и бывали случаи, когда какая-нибудь банда приезжала к нам на район на разборки — поквитаться с местными ребятами. Представь, ты никому не мешаешь и просто играешь в футбол. А над головой начинают свистеть пули.

В такие моменты просто бежишь прочь и ищешь дверь первого попавшегося дома. Думаешь: «Хоть бы она была открыта!» Забегаешь туда, прячешься и ждёшь, пока закончится перестрелка. И единственное, что тебя гонит вперёд, — страх перед шальной пулей. Пулей, которая может попасть в тебя просто потому, что тебя с кем-то спутали. Или зацепить после случайного выстрела. Слава богу, мне удалось из этого выбраться живым. Но вот таким был мой район.