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Барриос рассказал о перестрелках колумбийских банд в детстве

сегодня, 13:17

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своем детстве в Колумбии.

Истории из детства? Их огромное количество. Я всё время играл в футбол на улице, и бывали случаи, когда какая-нибудь банда приезжала к нам на район на разборки — поквитаться с местными ребятами. Представь, ты никому не мешаешь и просто играешь в футбол. А над головой начинают свистеть пули.

В такие моменты просто бежишь прочь и ищешь дверь первого попавшегося дома. Думаешь: «Хоть бы она была открыта!» Забегаешь туда, прячешься и ждёшь, пока закончится перестрелка. И единственное, что тебя гонит вперёд, — страх перед шальной пулей. Пулей, которая может попасть в тебя просто потому, что тебя с кем-то спутали. Или зацепить после случайного выстрела. Слава богу, мне удалось из этого выбраться живым. Но вот таким был мой район.

Ранее Барриос рассказал об эмоциях, когда переигрываешь Лионеля Месси.  

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 14:05
Бомжи страсти рассказывают, лучше бы рассказали как они играть будут сегодня с жабоедами.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 866
сегодня в 13:47
Ты не был в России в 90-х. Было покруче колумбийских разборок. Как раз тогда Спартак жировал, когда все клубы влачили жалкое сосуществование. Гыгыгы
wingback
wingback
   241 / 866
сегодня в 13:43


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У нас тоже диких обезьян предостаточно...
Юррыч
Юррыч
   441 / 866
сегодня в 13:36
Такова Колумбия.
Zenit_84
Zenit_84
   264 / 866
сегодня в 13:21
Жестко
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