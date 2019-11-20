«Спартак» проведёт январский тренировочный сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» во время межсезонных зимних сборов отправится в ОАЭ.
Данное решение связано с проблемами, возникшими при оформлении виз в США, необходимых для участия в коммерческом турнире Florida Cup. Генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн официально объявил об изменениях в тренировочном процессе команды на январь 2020 года:
К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.
Руководство московского клуба приняло решение провести первый зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби. О дальнейших планах красно-белых будет сообщено дополнительно.
Ранее президент «Спартака» высказался по поводу отмены участия в турнире Florida Cup.
У России с штатишками война
На соккере все жополизы поддерживают пиндосов
Ваше право людишки
У России с штатишками война
На соккере все жополизы поддерживают пиндосов
Ваше право людишки
Жил в штатах и не по наслышке знаю, что страна очень коварная. В том плане, что они бы визы всем дали, а Гулиева прямо в аэропорту бы приняли и на пол годика полы драить отправили или месяцок в тамошнем СИЗО.
Жил в штатах и не по наслышке знаю, что страна очень коварная. В том плане, что они бы визы всем дали, а Гулиева прямо в аэропорту бы приняли и на пол годика полы драить отправили или месяцок в тамошнем СИЗО.
Ну а если серьезно, у спартака пол команды хадж соблюдают, могут в Мекке подхватить что нить.
Ну а если серьезно, у спартака пол команды хадж соблюдают, могут в Мекке подхватить что нить.