«Спартак» проведёт январский тренировочный сбор в ОАЭ

20 ноября 2019, 21:37

Московский «Спартак» во время межсезонных зимних сборов отправится в ОАЭ .

Данное решение связано с проблемами, возникшими при оформлении виз в США , необходимых для участия в коммерческом турнире Florida Cup. Генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн официально объявил об изменениях в тренировочном процессе команды на январь 2020 года:

К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.

Руководство московского клуба приняло решение провести первый зимний сбор в ОАЭ . С 13 по 24 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби. О дальнейших планах красно-белых будет сообщено дополнительно.

Ранее президент «Спартака» высказался по поводу отмены участия в турнире Florida Cup.