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«Спартак» проведёт январский тренировочный сбор в ОАЭ

20 ноября 2019, 21:37

Московский «Спартак» во время межсезонных зимних сборов отправится в ОАЭ.

Данное решение связано с проблемами, возникшими при оформлении виз в США, необходимых для участия в коммерческом турнире Florida Cup. Генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн официально объявил об изменениях в тренировочном процессе команды на январь 2020 года:

К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона.

Руководство московского клуба приняло решение провести первый зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет готовиться к возобновлению сезона в Абу-Даби. О дальнейших планах красно-белых будет сообщено дополнительно.

Ранее президент «Спартака» высказался по поводу отмены участия в турнире Florida Cup.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ПерекатиПоле
   30 / 831
21 ноября в 10:41
Сов. Спорт написал. Гулиев визу не дали, а команда решила не лететь. Такие нравы. Гулиева то по любому надо было сажать.
Т34
Т34 ответил cska plus
   13 / 831
21 ноября в 09:47
Поедут за кубком соли а то давно не завоёвывали.
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       75 / 831
    21 ноября в 09:12
    Свиньям теплее в январе в Эмиратах.
    Cremen
    Cremen
       59 / 831
    21 ноября в 08:17
    В Америку не пустили по этическим соображениям.
    ДСА
    ДСА
       237 / 831
    21 ноября в 08:07
    С американцами лучше не связываться.
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    21 ноября в 07:39
    Поедут за кубком соли а то давно не завоёвывали.
    ABir
    ABir
       318 / 831
    21 ноября в 06:02
    Может кончиться тем , что штаты не будут давать визы и другим российским спортсменам и командам. Правильное решение Спартака, не ехать штаты
    морозз
    морозз
       38 / 831
    21 ноября в 02:39
    Гинера уже давно не пускают в Америку и Европу, один Израиль его Родина ! Ну и что, живёт себе на своей башне!
    МКС
    МКС
       65 / 831
    21 ноября в 01:03
    Ну и ладно

    У России с штатишками война

    На соккере все жополизы поддерживают пиндосов

    Ваше право людишки
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Ваня лучший
       40 / 831
    20 ноября в 23:24
    Про Гулиева серьёзно?)
    Жил в штатах и не по наслышке знаю, что страна очень коварная. В том плане, что они бы визы всем дали, а Гулиева прямо в аэропорту бы приняли и на пол годика полы драить отправили или месяцок в тамошнем СИЗО.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил ПерекатиПоле
       30 / 831
    20 ноября в 23:06
    Штаты испугались свиного гриппа и закрыли въезд спартачам. Ну а если серьезно, у спартака пол команды хадж соблюдают, могут в Мекке подхватить что нить.
    В Сов спорте написали. что США отказали в визах из-за Гулиева, который к их удивлению еще на свободе и играет в футбол. По их законам он должен получить минимум 8 лет. Но у хряков своя мораль.
    blitz
    blitz
       285 / 831
    20 ноября в 23:02
    Да же в Америке не любят свиней.
    EAGinLE
    EAGinLE
       78 / 831
    20 ноября в 22:17
    Удачи Спартак .
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       100 / 831
    20 ноября в 22:11
    Сколько на это денег уйдет, а где результат?
    Cremen
    Cremen
       59 / 831
    20 ноября в 22:10
    Даже в Америку не пустили, чтобы футбол не позорили.
    spilo
    spilo
       632 / 831
    20 ноября в 22:05
    все к лучшему. Удачи в подготовке!
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответил ПерекатиПоле
       187 / 831
    20 ноября в 21:54
    Штаты испугались свиного гриппа и закрыли въезд спартачам. Ну а если серьезно, у спартака пол команды хадж соблюдают, могут в Мекке подхватить что нить.
    Там половина команды чемоданы в пердив пакуют.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 831
    20 ноября в 21:51
    Порвем там всех опять
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       40 / 831
    20 ноября в 21:42
    Штаты испугались свиного гриппа и закрыли въезд спартачам.
    Ну а если серьезно, у спартака пол команды хадж соблюдают, могут в Мекке подхватить что нить.
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