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Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

сегодня, 12:16

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных команд.

Сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 38-е место.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия — 1765 очков
2 (2). Франция — 1733
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1661
5 (5). Уругвай — 1645
6 (7). Хорватия — 1642
7 (6). Португалия — 1639
8 (8). Испания — 1636
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622
...
24 (22). Украина — 1537
...
38 (37). Россия — 1470

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   104 / 916
сегодня в 14:12
Никчёмный рейтинг... Но подниматься надо...)))
minai
minai
   476 / 916
сегодня в 14:04
Зато мы умеем обыгрывать футбольных карликов.
EAGinLE
EAGinLE
   109 / 916
сегодня в 13:46
Удачи сборной России .
obana777
obana777
   77 / 916
сегодня в 13:45
Там есть еще куда опускаться,
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   22 / 916
сегодня в 13:43
Несильно опечалились!!!
Вообще по.х ))
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   647 / 916
сегодня в 13:39
и это еще высоко
АГЕНТ ВАЛУЕВА
АГЕНТ ВАЛУЕВА
сегодня в 13:34
Логично, чтобы подняться в рейтинге нужно побеждать КОМАНДЫ а не любителей из Сан-Марино и Казахстана. Сейчас уже мечтаем чтобы на ЧЕ в группу попала Финляндия, победим, и то вилами писано, ну а дальше что? Дальше нам будут эту "великую победу" крутить на МАТЧ ТВ, долго, как победы над Египтом и Эмиратами.По моему на ЧМ-18 была игра с Уругваем 0:3, которую мы смотрели только в прямом эфире, а где повторы?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   534 / 916
сегодня в 13:28
Закономерное место.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   591 / 916
сегодня в 13:25
в 10 надо
berda2003
berda2003
   498 / 916
сегодня в 13:16
это пьяный боярский опустил сборную, сообщив в ФИФА, что дубадзю в игре с бельгийцами был её воплощением...
galem72
galem72
   142 / 916
сегодня в 12:59
Это потому что её зюба воплощает. ))
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   540 / 916
сегодня в 12:58
Надо подниматься
Жека10
Жека10
   377 / 916
сегодня в 12:56
за исключением Франции этот рейтинг ни о чём не говорит.В топ 10 нет ни Голландии.Германии и Италии.А эти сборные и будут главными фаворитами на евро 2020
mihaluch
mihaluch
   83 / 916
сегодня в 12:51
Место соответствует уровню игры.
НОЖ
НОЖ ответил sihafazatron
   819 / 916
сегодня в 12:46
Ошибаешься-в двойке!
Cruis
Cruis
   549 / 916
сегодня в 12:45
Почему в сборную берут столько много игроков из средней по уровню команды с шестого места?
КЭТиК
КЭТиК
   132 / 916
сегодня в 12:45
Попали под бельгийскую горячую руку.
НОЖ
НОЖ
   819 / 916
сегодня в 12:45
Пока усатый в сборной,так и будут опускать!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 916
сегодня в 12:41
Несильно опечалились!!!
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 916
сегодня в 12:31
Непонятно на чем основанные рейтинги, показатели,
это чемпионаты мира и европы, остальное все ерунда.
severnyj84
severnyj84
   170 / 916
сегодня в 12:30
Тренер в сборной слабый.
BenderBender
BenderBender
   84 / 916
сегодня в 12:30
Карлики закончились.
Таракан, продолжай верить в гильерме
sihafazatron
sihafazatron
   13 / 916
сегодня в 12:28
В фифа одни глупцы, хоть посмотрели как наши разгромили сан-Марино! За это минимум в тройке должны быть
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил beefs
   372 / 916
сегодня в 12:26
Это уровень российского футбола, а нам говорят что наш чемпионат шестой, заблуждаетесь...
Уровень сборной равнять с уровнем чемпионата не правильно. В РПЛ играет половина легионеров, они и делают там игру. Если оставить в клубах одних россиян, тогда да, клубный уровень тоже опустится
cska plus
cska plus
   16 / 916
сегодня в 12:24
На одно место не страшно.
obana777
obana777 ответил Одержимый хряк
   77 / 916
сегодня в 12:23
Ничего удивительного, пока в сборной чабан и свиньи, так и будет.
Пока в российской сборной лучшие игроки дзюбы, ей никогда не подняться.
Юррыч
Юррыч
   282 / 916
сегодня в 12:22
Зато в сборной одни ЗМСы.
Kresi frok
Kresi frok
   539 / 916
сегодня в 12:22
    beefs
    beefs
       190 / 916
    сегодня в 12:22
    Это уровень российского футбола, а нам говорят что наш чемпионат шестой, заблуждаетесь...
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       47 / 916
    сегодня в 12:17
    Ничего удивительного, пока в сборной чабан и свиньи, так и будет.
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