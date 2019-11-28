Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных команд.
Сборная России потеряла одну позицию и опустилась на 38-е место.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Бельгия — 1765 очков
2 (2). Франция — 1733
3 (3). Бразилия — 1712
4 (4). Англия — 1661
5 (5). Уругвай — 1645
6 (7). Хорватия — 1642
7 (6). Португалия — 1639
8 (8). Испания — 1636
9 (9). Аргентина — 1623
10 (10). Колумбия — 1622
...
24 (22). Украина — 1537
...
38 (37). Россия — 1470
это чемпионаты мира и европы, остальное все ерунда.
это чемпионаты мира и европы, остальное все ерунда.
Таракан, продолжай верить в гильерме
Таракан, продолжай верить в гильерме