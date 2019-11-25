«Бесконечные» чемпионы иногда «заканчиваются»

сегодня, 13:14

БАТЭ остановился в шаге от европейского рекорда по числу титулов подряд. «Соккер.ру» – о командах, для которых чемпионства стали привычкой.

Мировой рекорд — 15 титулов подряд!

Ниже мы сосредоточимся исключительно на европейских чемпионатах, но раз уж зашла речь о «бесконечных» чемпионах, давайте назовем мирового рекордсмена: и-и-и, [звучит барабанная дробь] это клуб «Тафеа» из Вануату, гроза Океании. Просим любить и жаловать! Чемпионат Вануату был образован в 1994 году, и «Тафеа» из города Порт-Вила выиграла 15 первых розыгрышей (1994 — 2009). Браво!

Европейские рекордсмены по числу завоеванных титулов подряд

1-2. «Линкольн» (Гибралтар) — 14 (2002/03-2015/16)

1-2. «Сконто» (Латвия) —14 (1991-2004)

3-4. БАТЭ (Беларусь) — 13 (2006-2018)

3-4. «Русенборг» (Норвегия) — 13 (1992-2004)

5. «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 11 (2005/06-2015/16)

6-10. «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 10 (1990-1999)

6-10. «Динамо» (Берлин, ГДР ) - 10 (1978/79-1987/88)

6-10. МТК (Венгрия) — 10 (1914, 1917-1925)

6-10. «Пюник» (Армения) — 10 (2001-2010)

6-10. «Шериф» (Молдова) — 10 (2001-2010)

Первое место делят «Линкольн» и «Сконто». Самый титулованный клуб Гибралтара в сезоне-2016/17 был близок к завоеванию 15-го чемпионства подряд и повторению рекорда «Тафеа», однако в последнем туре «Линкольн» сенсационно потерял очки и отдал первое место «Европе». В двух следующих сезонах клуб с проспекта Уинстона Черчилля (не забываем, что Гибралтар — это всего лишь скала и небольшой перешеек площадью 6.5 квадратных километров) вернул себе звание сильнейшего в стране, но обеспечить мировой рекорд по непрерывности завоеваний, увы, не удалось.

А вот другой сорекордсмен Европы ушел со сцены и на новые рекорды не претендует. «Сконто» выиграл 14 первых розыгрышей чемпионата Латвии и еще одно чемпионство за следующий 14-летний цикл. Впоследствии «Сконто» постигла самая печальная судьба, какая только может постичь футбольный клуб: лишение лицензии — банкротство — расформирование. Так что можно говорить, что «Линкольн» из Гибралтара единственный рекордсмен Европы по числу выигранных национальных первенств подряд, если мы говорим о живых и здравствующих.

Обратите внимание, что за всю историю европейского футбола (а это уже, считай, 150 лет!) только 10 клубов выдали чемпионские серии, состоящие из 10 и более побед подряд, причем топ-чемпионатов вы здесь не встретите. Очень перспективная серия была у БАТЭ — 13 побед подряд в чемпионате Беларуси, но вчера «золото» впервые в своей истории выиграло «Динамо» из Бреста, в то время как БАТЭ впервые за 14 лет финиширует не на первой строчке. Таким образом, прервалась самая продолжительная из действующих чемпионских серий в Европе. Кто же возглавил этот рейтинг после ухода БАТЭ в тень?

Самые продолжительные действующие чемпионские серии в Европе

1-4. «Ювентус» (Италия) — 8 (2011/12 - ...)

1-4. ТНС (Уэльс) — 8 (2011/12 - ...)

1-4. «Селтик» (Шотландия) — 8 (2011/12 - ...)

1-4. «Лудогорец» (Болгария) — 8 (2011/12 - ...)

5. АПОЭЛ (Кипр) — 7 (2012/13 - ...)

6-10. «Бавария» (Германия) — 6 (2013/14 - ...)

6-10. «Зальцбург» (Австрия) — 6 (2013/14 - ...)

6-10. «Карабах» (Азербайджан) — 6 (2013/14 - ...)

6-10. ФК «Санта-Колома» (Андорра) — 6 (2013/14 - ...)

6-10. «Астана» (Казахстан) — 6 (2013/14 - …)

Возглавляет эту когорту «Ювентус», утомивший своими победами Серию A и поклонников других итальянских клубов. Скудетто прописался в Турине, хотя в этом сезоне у «Юве», кажется, самый серьезный конкурент за все время: «Интер» с Антонио Конте у руля. Если вы не забыли, именно Конте выиграл три первых титула в этой серии «старой синьоры», достигшей пугающих размеров. Будет эпично, если Антонио, с которого все началось, остановит золотую колесницу родного «Ювентуса».

Кстати, «Юве» не единственный бессменный чемпион из топ-чемпионата в этом списке, обращаем внимание также на «Баварию», властвующую в Германии вот уже шесть лет. Гранды из Италии и Германии выделяются на фоне валлийцев, киприотов и особенно «Санта-Коломы» из Андорры, но «Ювентус» и «Бавария» не единственные солидные клубы здесь: «Селтик» не встречает сопротивления в Шотландии, а «Зальцбургу» бесконечные победы в Австрии не мешают оставаться крутым и конкурентоспособным на европейской арене. Кстати, а вы знаете, кто в Европе чаще всего выигрывал национальный чемпионат?

Рекордсмены по числу титулов в Европе

1. «Рейнджерс» (Шотландия) — 54

2. «Линфилд» (Северная Ирландия) — 53

3. «Селтик» (Шотландия) — 50

4. «Олимпиакос» (Греция) — 44

5. «Бенфика» (Португалия) — 37

6. «Ювентус» (Италия) — 35

7-8. «Андерлехт» (Бельгия) — 34

7-8. «Аякс» (Нидерланды) — 34

9-10. «Спарта» (Прага, Чехословакия/Чехия) — 33

9-10. «Реал» (Испания) — 33

11. «Рапид» (Вена, Австрия) – 32

12. ЦСКА (София, Болгария) — 31

13. «Ференцварош» (Венгрия) — 30

Только эта «чертова дюжина» команд может похвастаться 30+ титулами в европейских чемпионатах. Смотрите, какие тут крутые ребята: «Ювентус», «Реал», «Аякс». На вершине списка британцы, в топ-3 два шотландских клуба. Причем «Селтик» может и обойти «Рейнджерс» в ближайшие годы, если Стивен Джеррард не внесет перелом в вечное противостояние двух шотландских грандов.