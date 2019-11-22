10 тренеров, которые потратили миллиарды

сегодня, 21:00

«Соккер.ру» – о Моуриньо, Гвардиоле и других тренерах, которые раскрутили свои клубы на гигантские траты на футболистов.

Жозе Моуриньо почти год держал паузу в тренерской карьере, но вот великий и ужасный вернулся, и немало забавляет тот факт, что самый тратящий тренер в истории футбола связал себя контрактом с клубом, который славится своей скупостью на трансферном рынке. Ау! Моуриньо и «Тоттенхэм» – они же из разных вселенных, разве нет?! Или Жозе и вправду так сильно изменился, как хочет всем показать?

10. Диего Симеоне (Аргентина) – 0.66 млрд евро

Не исключено, что в обозримом будущем Симеоне постигнет судьба соотечественника Почеттино, ведь «Атлетико», выдав блестящий отрезок в 2012-2014 годах, после этого выиграл только два трофея: Лигу Европы и Суперкубок УЕФА . А ведь траты на состав у «матрасников» возрастают, прошедшим летом Симеоне получил футболиста за 126 млн евро. Эль Чоло уже в десятке самых тратящих тренеров планеты, хотя еще позавчера «Атлетико» дружно называли клубом-донором.

9. Унаи Эмери (Испания) – 0.66 млрд евро

Унаи Эмери — тот самый тренер, для которого купили рекордно дорогого футболиста на планете: баск возглавлял ПСЖ , когда Неймар перешел из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Мбаппе — еще один подарок Унаи от «Пари Сен-Жермен». Правда, не всегда его так баловали, в топ-20 трансферов Эмери можно встретить, например, бразильца Ромуло, который пришел в «Спартак» на смене Унаи.

8. Рафаэль Бенитес (Испания) – 0.75 млрд евро

Еще один испанский тренер с неоднозначной репутацией. Впрочем, в отличие от Эмери, который пока ничего так и не выиграл, кроме второсортных еврочашек и французских трофеев с доминирующим ПСЖ , Бенитес одержал великую победу в финале Лиги чемпионов, которую будут помнить долго. Рафаэль тренировал большие клубы, в его послужном списке не только «Ливерпуль», но также «Интер», «Реал», «Челси», «Валенсия» и «Наполи», при этом внушительная сумма затрат собралась скорее из средних трансферов, ведь безумными покупками боссы клубов Бенитеса не баловали.

7. Клаудио Раньери (Италия) – 0.8 млрд евро

Раньери — возможно, самый невезучий из больших тренеров. Например, «Ювентус» купил футболистов на 120 миллионов евро во время работы Клаудио, но он не принес «старой синьоре» ни одного трофея, зато преподнес сюрприз с «Лестером», который и близко не делал таких вкладов в состав и вообще не планировал бороться за чемпионство.

6. Роберто Манчини (Италия) – 0.8 млрд евро

Итальянцы Раньери и Манчини потратили одинаковые суммы на футболистов, только вот Клаудио на 14 лет старше Роберто, так что последний покупал более внушительными темпами. Большую часть суммы сформировали трансферы «Манчестер Сити», а последний вклад в статистику итальянца сделал «Зенит». Сейчас Манчини взял паузу и больше не заставляет клубы выкладывать деньги за футболистов, на которых он укажет пальчиком: Роберто возглавляет сборную Италии, поэтому вынужден вызывать, а не покупать.

5. Массимилиано Аллегри (Италия) – 1.03 млрд евро

А вот уже первый господин, пробивший отметку в 1 миллиард евро. Знаете, сколько весит 1 миллиард евро купюрами самым высоким номиналом (по 500 евро)? Две тонны и еще 200 килограмм. Такую кучу денег в руках не подержишь, но Макс Аллегри может утверждать, что через его руки прошел миллиард евро. Жемчужиной коллекции итальянского тренера является Криштиану Роналду, купленный «Ювентусом», когда Аллегри возглавлял «бьянконери».

4. Мануэль Пеллегрини (Чили) – 1.05 млрд евро

Для Пеллегрини тоже однажды покупали Криштиану Роналду. А еще Кака, Бензема и Хаби Алонсо. Случилось это, когда Мануэль возглавил мадридский «Реал» на заре второго пришествия Флорентино Переса. Потом у чилийца была еще богатая жизнь в «Манчестер Сити», который черпает деньги из бездонной бочки. При этом сам Пеллегрини — самый малоэффективный тренер из числа главных транжир. У Мануэля всего лишь 3 трофея по эту сторону океана, с такими мощными вложениями в его команды — это провал.

3. Хосеп Гвардиола (Испания) – 1.15 млрд евро

Для сравнения: Гвардиола потратил на 100 миллионов евро больше, чем Пеллегрини, зато выиграл на 22 титула больше всего или на 24, если мы говорим строго о Европе. Конечно, у Хосепа были хорошие стартовые позиции в «Барселоне», куда ему не пришлось покупать Хави, Иньесту, Пуйоля и Месси, но ведь Пеп подтверждал свой высокий тренерский класс и в Германии, и в Англии. Гвардиола — дорогой тренер, но это оправданные траты, если вам нужен результат.

2. Карло Анчелотти (Италия) – 1.23 млрд евро

Обратили внимание на засилье испанцев и итальянцев? Представителей Испании трое: Эмери, Бенитес, Гвардиола. Итальянцев четверо: Раньери, Манчини, Аллегри и Анчелотти. Папа Карло трудился в больших клубах, так что логично, что собрал полную авоську трансферов, которые общей суммой потянули на миллиард с четвертью евро. Солидно, солидно.

1. Жозе Моуриньо (Португалия) – 1.56 млрд евро

И все-таки Жозе недосягаем, причем заметьте, какой солидный отрыв — 300+ миллионов евро от ближайшего преследователя. Моуриньо привык жить на широкую ногу и получать игроков, которые ему нужны. Сейчас португалец говорит, что полностью удовлетворен составом «Тоттенхэма». Уже начал подстраиваться под клубную философию?