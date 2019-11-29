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Червиченко: «У Дзюбы на „Спартак“ всегда особая мотивация»

сегодня, 09:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак01.12.2019 в 19:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Мне кажется, всю эту историю с выкриками больше муссируют журналисты, люди об этом уже давно забыли. Не думаю, что это каким-то образом отразится на игре Дзюбы. В последних матчах он показал, что ему абсолютно индифферентны выкрики каких-то недоумков. Конечно, у Артема на «Спартак» всегда особая мотивация. Но не надо ждать чего-то необычного. Просто если другим командам он забивает с удовольствием, то красно-белым будет забивать с особым удовольствием.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   113 / 942
сегодня в 10:47
Пусть Дзюба голы забивает .
Faustello
Faustello
   13 / 942
сегодня в 10:39
Скоро все увидим.
cska plus
cska plus
   12 / 942
сегодня в 10:28
Дзюба на этот раз точно трёшку оформит хрющам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   22 / 942
сегодня в 10:26
Дзюбе есть на что обижаться ???
Да он признателен...что в 26 лет его отпустили из Москвы...в футбол...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   134 / 942
сегодня в 10:26
Удовольствие наблюдать, как влетают мячи в ворота непутёвого тарасовского вратаря
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   589 / 942
сегодня в 10:25
Червь болен.
A.Gordeev
A.Gordeev ответил makkie
   105 / 942
сегодня в 10:17
Быстров тоже любил Зениту забивать, и делал это с особым удовольствием и цинизмом. Даже ромбик на груди целовал. Правда, потом отмазывался, но мы то видели :) Дзюба - это спартаковский Быстров. Разница в том, что Артема в Спартак никто не вернет по "звонку сверху".
Артем сам никогда к свиньям не пойдет, зачем ему опять позориться.
makkie
makkie
   5 / 942
сегодня в 10:12
Быстров тоже любил Зениту забивать, и делал это с особым удовольствием и цинизмом. Даже ромбик на груди целовал. Правда, потом отмазывался, но мы то видели :)

Дзюба - это спартаковский Быстров. Разница в том, что Артема в Спартак никто не вернет по "звонку сверху".
Зейский
Зейский
   140 / 942
сегодня в 10:01
У Дзюбы не мотивация, а презрение.
LOpp
LOpp
   58 / 942
сегодня в 09:58
Мотивация обиженки
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