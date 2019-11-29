Червиченко: «У Дзюбы на „Спартак“ всегда особая мотивация»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал оскорбления фанатов в адрес форварда «Зенита» и сборной России .

Мне кажется, всю эту историю с выкриками больше муссируют журналисты, люди об этом уже давно забыли. Не думаю, что это каким-то образом отразится на игре Дзюбы. В последних матчах он показал, что ему абсолютно индифферентны выкрики каких-то недоумков. Конечно, у Артема на «Спартак» всегда особая мотивация. Но не надо ждать чего-то необычного. Просто если другим командам он забивает с удовольствием, то красно-белым будет забивать с особым удовольствием.