Лэмпард – о поражении «Вест Хэму»: «Мы и не собирались быть непобедимыми»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в матче 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
Мы могли играть лучше в этом матче. Но это не самое страшное, что могло случиться, важнее правильно отреагировать на подобный результат. Такие ситуации случаются. Мы и не собирались быть непобедимыми, команде нужны подобные испытания, и в будущем она может стать лучше.
Нельзя списать результат на отсутствие Абрахама. Мы показали некачественную игру на их половине поля, но это моя претензия на протяжении всего сезона: мы не реализуем моменты в нужном количестве.
Я все еще верю в команду. Сейчас не время для критики и оценок. Нам нужно проявить характер. Я не шокирован, это неподходящее слово в АПЛ. Я больше разочарован, чем шокирован.
Подход некоторых игроков не выкладываться привел к этому результату.По идее на поле что-то хотел Пулишич,Ковачии ,Канте и Виллиан(оба с замены).
Подход некоторых игроков не выкладываться привел к этому результату.По идее на поле что-то хотел Пулишич,Ковачии ,Канте и Виллиан(оба с замены).