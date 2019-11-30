Лэмпард – о поражении «Вест Хэму»: «Мы и не собирались быть непобедимыми»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение в матче 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

Мы могли играть лучше в этом матче. Но это не самое страшное, что могло случиться, важнее правильно отреагировать на подобный результат. Такие ситуации случаются. Мы и не собирались быть непобедимыми, команде нужны подобные испытания, и в будущем она может стать лучше.

Нельзя списать результат на отсутствие Абрахама. Мы показали некачественную игру на их половине поля, но это моя претензия на протяжении всего сезона: мы не реализуем моменты в нужном количестве.