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Лэмпард – о поражении «Вест Хэму»: «Мы и не собирались быть непобедимыми»

сегодня, 22:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в матче 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

Мы могли играть лучше в этом матче. Но это не самое страшное, что могло случиться, важнее правильно отреагировать на подобный результат. Такие ситуации случаются. Мы и не собирались быть непобедимыми, команде нужны подобные испытания, и в будущем она может стать лучше.

Нельзя списать результат на отсутствие Абрахама. Мы показали некачественную игру на их половине поля, но это моя претензия на протяжении всего сезона: мы не реализуем моменты в нужном количестве.

Я все еще верю в команду. Сейчас не время для критики и оценок. Нам нужно проявить характер. Я не шокирован, это неподходящее слово в АПЛ. Я больше разочарован, чем шокирован.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил Медив
   116 / 948
сегодня в 23:38
Там пол ярда на трансферы за последние 3 года не смогли выкатать сорок, что уж тут расстраиваться проигрышу в такой ситуации
Это оправдания. ВХ все таки далеко не на ходу.
Подход некоторых игроков не выкладываться привел к этому результату.По идее на поле что-то хотел Пулишич,Ковачии ,Канте и Виллиан(оба с замены).
Медив
Медив
   203 / 948
сегодня в 23:30
Там пол ярда на трансферы за последние 3 года не смогли выкатать сорок, что уж тут расстраиваться проигрышу в такой ситуации
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 948
сегодня в 23:24
Френк, ты и так прыгнул выше головы
Сантус
Сантус
   81 / 948
сегодня в 23:09
А я таки шокирован...разницей в подходе к матчу...Сити(не смотря на результат) и сегодня.Отговорки про ЛЧ и усталость не принимаются.Это АПЛ,это не санаторий...
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