Россия на Евро-2020. Все варианты развития событий

вчера, 12:38

Получили жребий, знаем всех соперников в группе и вероятный расклад в плей-офф. О возможных путях сборной – на «Соккер.ру».

Групповой этап Евро-2020

Четвертое место в группе. Скептиков немало, поэтому рассмотрим абсолютно все варианты. Черчесов успел заявить, что начинать с Бельгией – минус, заканчивать с Данией – минус. Добавил, что два минуса дают плюс, но в целом уже подстелил соломку.

И зря, ведь для четвертого места в группе на домашнем Евро-2020 сборной нужно идти по граблям предыдущего турнира – когда начали ничьей с Англией и продолжили двумя поражениями от Словакии и Уэльса. Но Финляндия и Дания не сильнее, а команда России сейчас готова лучше.

Но если проиграют Бельгии – что не исключено, а потом будет ничья против финнов, то четвертое место, конечно же, возможно. Однако это худший расклад, остальные – удачнее.

Третье место в группе. Во-первых, можно выйти в плей-офф после трех ничьих – именно так поступили португальцы в 2016 году, ведь в группе набрали меньше очков, чем сборные Словакии и Ирландии, которые тоже пошли в плей-офф с третьих мест. Но есть одна оговорка – две худшие третьи команды вылетят.

Другими словами, России может не хватить одной победы над Финляндией (или Данией) при двух поражениях, лучше так не рисковать. Можно набрать три очка и покинуть турнир, если разница мячей будет хуже, чем у конкурентов из других групп. Так что важен каждый гол.

А что будет в плей-офф? Сразу достанется опасный соперник. Есть два варианта – первые команды квартетов Е и F. Скорее всего, Испания или лучшая команда «квартета смерти», где Португалия, Франция и Германия. Конечно, иногда Роналду и Рамос вылетают сразу, но лучше начать плей-офф спокойнее.

Тем более что в этом раскладе дальше тоже ждет гранд. Или победитель матча уровня Англия – Германия (или Франция, или Португалия). Или же игра в Санкт-Петербурге против победителя поединка между вторым местом «группы смерти» и второй командой группы Е – тоже ничего хорошего, пусть и играть дома.

Третье место – риск нарваться на Францию и Испанию, а потом, даже если найдется новая «нога Акинфеева», стоит ждать сборные уровня Англии, Германии, Португалии, и только в самом счастливом случае – команду уровня Швеции и Польши, хотя это тоже сложные соперники.

Второе место в группе. На Евро-2016, которое проводили по той же системе, что и будущий турнир – 24 участника, вторые места в группах занимали команды с 5, 6 и 7 очками. Минимум – две ничьи и победа. Также зайдут две победы с поражением от Бельгии.

Сборная России получит время на физическую подготовку. В этом плюс старта против фаворита – на свежих ногах больше шансов на ничью, поскольку соперник будет закладываться на длительный турнир, Азары только-только начнут набирать форму. Так что календарь для оптимальной задачи нормальный.

Конечно, важно, чтобы финны с датчанами сыграли успешнее, чем с Россией, но и это возможно – Черчесов получит опыт команды Эриксена накануне матча второго тура. Два первых поединка пройдут дома, а датские болельщики шумные, но не самые страшные – в Копенгагене нужно играть на результат.

Если не проиграть Бельгии и обыграть Финляндию, то в Дании может хватить ничьей. Что дает второе место? Игру против второй команды квартета с Италией, Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Такой матч ждет Амстердам, а дальше – четвертьфинал, который может пройти в Баку. Кто может быть соперником? Победитель квартета Украины, Нидерландов и Австрии.

Если суждено в четвертьфинале Евро-2020 оспаривать путевку в полуфинал между командами Шевченко и Черчесова, то матч, вероятнее всего, пройдет в Баку. Но для такого расклада нужно, чтобы Украина сенсационно выиграла свой квартет. Куда вероятнее, что победят Нидерланды – тогда ждите матч-реванш за 2008 год.

Первое место в группе. На Евро-2016 лидерами групп были сборные, которые набирали от 5 до 7 очков. Ни одна команда не собрала 9 пунктов – к разговору, что турнир стал неинтересным из-за 24 участников. Как видите, с первого места можно выйти, даже если набрал 5 очков, хотя тогда нужно много ничьих в группе.

Скорее первое место достанется, если сенсационно обыграть Бельгию и не подвести фанатов в матче против Финляндии. А дальше что? В плей-офф победитель квартета В получит третью команду из групп Италии, Англии, Испании или Франции. Неплохо, если не нарваться на Роналду или Крооса.

Там скорее соперники уровня Турции, Чехии или Швеции. Не сказать, что простые, но двое – знакомые. Матч состоится в Бильбао, а вот если последует победа – Черчесов отправится в Мюнхен. Кого ждать? Скорее всего, Италию, если она выиграет и группу, и первый раунд плей-офф. Ну или Украину – если пройдут команду Манчини, заняв второе место в группе.

А если помечтать о полуфинале?

Лучший игрок ноября в составе «Монако» Головин в интервью на днях заявил в ответ на вопрос, будет ли повторение результата 2008 года успехом:

Это будет хорошим результатом. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше.

Александр считает полуфинал «хорошим результатом», но хочет повыше – выполнить задачу Черчесова и выиграть Евро-2020. Юношеский максимализм – не худший из рефлексов.

С другой стороны, возможно ли на практике представить полуфинал? Уэльс был на таком уровне в 2016 году, он был сильнее команды России Слуцкого, но та сборная развалилась после ничьей с Англией.

Теперь британцы – одни из фаворитов Евро-2020. Но у сборной России сразу два хороших пути в плей-офф из трех. Если займут второе место в группе, то сыграют со второй командой группы Италии – швейцарцы крутые, но это не классический гранд.

Но для полуфинала по этому пути нужно победить первую команду группы Нидерландов – скорее всего, самих голландцев. Фактически Головину и его напарникам нужно повторить путь Аршавина и команды Хиддинка для полуфинала. А кого можно ждать в соперниках в Лондоне?

Расклады не сформированы, но кого-то из сборных уровня Испании, Англии, Франции, Германии или Португалии. А если по той части сетки будет сенсация – ждите в полуфинале с Россией команды уровня Турции, Австрии, Дании или Чехии. Но скорее речь об Англии или Испании в Лондоне.

Также есть фантастичный вариант с первым местом выше Бельгии в группе. Тогда путь к мечте Черчесова лежит через футбольные трупы команд уровня Турции, Чехии или Швеции, затем – через победу над Италией, скорее всего. А на десерт надо в Лондоне повстречать соперника уровня Франции или Германии.

Разобрав все расклады, можно смело допускать, что для России выгоднее даже не первое место – можно сразу нарваться на Германию, например, и тогда счет предсказать не трудно, а скорее вторая строчка. Если Италия параллельно не подведет, то в первом раунде Россия встретит вторую команду ее группы.

Швейцарию, Турцию и Уэльс ждут перелеты между Баку и Римом, Черчесов в таком случае получит самого уставшего участника Евро-2020, а сам из Копенгагена отправится в Амстердам – куда ближе, чем от столицы Нидерландов в Баку. А если пройти первый раунд, то в четвертьфинале в худшем случае будут ждать Нидерланды, Украина или Португалия.

Что означает расклад? Нет, не то, что Россия обязательно выйдет из группы, обязательно пройдет в четвертьфинал или полуфинал. Вы знаете, с кем имеете дело, на слово не верьте. Смысл анализа всех вариантов другой – сразу видно, что у Черчесова есть все для успешного выступления на Евро-2020. Дания и Финляндия не относятся к непобедимым.

А швейцарцы, турки и валлийцы, при всем уважении к их козырям: первые – стабильные, вторые – обновленные, третьи – упрямые, не являются вероятными соперниками, против которых нельзя сыграть на победу хотя бы в серии пенальти. Еще как можно, особенно если за плечами опыт ЧМ -18, где были в шаге от полуфинала.

Россия может сразу нарваться на неприятности, если выйдет из группы с третьего места, при худших раскладах поймают Францию в соперники. Но общий вывод простой и понятный: если Черчесов и его футболисты не создадут себе проблемы на ровном месте, то возможен выход в плей-офф и борьба за четвертьфинал. Все, что выше – подарок судьбы, но из группы точно нужно выходить, ведь два матча из трех играют дома. А это – преимущество.