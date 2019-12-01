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Россия на Евро-2020. Все варианты развития событий

вчера, 12:38

Получили жребий, знаем всех соперников в группе и вероятный расклад в плей-офф. О возможных путях сборной – на «Соккер.ру».

Групповой этап Евро-2020

Четвертое место в группе. Скептиков немало, поэтому рассмотрим абсолютно все варианты. Черчесов успел заявить, что начинать с Бельгией – минус, заканчивать с Данией – минус. Добавил, что два минуса дают плюс, но в целом уже подстелил соломку.

И зря, ведь для четвертого места в группе на домашнем Евро-2020 сборной нужно идти по граблям предыдущего турнира – когда начали ничьей с Англией и продолжили двумя поражениями от Словакии и Уэльса. Но Финляндия и Дания не сильнее, а команда России сейчас готова лучше.

Но если проиграют Бельгии – что не исключено, а потом будет ничья против финнов, то четвертое место, конечно же, возможно. Однако это худший расклад, остальные – удачнее.

Третье место в группе. Во-первых, можно выйти в плей-офф после трех ничьих – именно так поступили португальцы в 2016 году, ведь в группе набрали меньше очков, чем сборные Словакии и Ирландии, которые тоже пошли в плей-офф с третьих мест. Но есть одна оговорка – две худшие третьи команды вылетят.

Другими словами, России может не хватить одной победы над Финляндией (или Данией) при двух поражениях, лучше так не рисковать. Можно набрать три очка и покинуть турнир, если разница мячей будет хуже, чем у конкурентов из других групп. Так что важен каждый гол.

А что будет в плей-офф? Сразу достанется опасный соперник. Есть два варианта – первые команды квартетов Е и F. Скорее всего, Испания или лучшая команда «квартета смерти», где Португалия, Франция и Германия. Конечно, иногда Роналду и Рамос вылетают сразу, но лучше начать плей-офф спокойнее.

Тем более что в этом раскладе дальше тоже ждет гранд. Или победитель матча уровня Англия – Германия (или Франция, или Португалия). Или же игра в Санкт-Петербурге против победителя поединка между вторым местом «группы смерти» и второй командой группы Е – тоже ничего хорошего, пусть и играть дома.

Третье место – риск нарваться на Францию и Испанию, а потом, даже если найдется новая «нога Акинфеева», стоит ждать сборные уровня Англии, Германии, Португалии, и только в самом счастливом случае – команду уровня Швеции и Польши, хотя это тоже сложные соперники.

Второе место в группе. На Евро-2016, которое проводили по той же системе, что и будущий турнир – 24 участника, вторые места в группах занимали команды с 5, 6 и 7 очками. Минимум – две ничьи и победа. Также зайдут две победы с поражением от Бельгии.

Сборная России получит время на физическую подготовку. В этом плюс старта против фаворита – на свежих ногах больше шансов на ничью, поскольку соперник будет закладываться на длительный турнир, Азары только-только начнут набирать форму. Так что календарь для оптимальной задачи нормальный.

Конечно, важно, чтобы финны с датчанами сыграли успешнее, чем с Россией, но и это возможно – Черчесов получит опыт команды Эриксена накануне матча второго тура. Два первых поединка пройдут дома, а датские болельщики шумные, но не самые страшные – в Копенгагене нужно играть на результат.   

Если не проиграть Бельгии и обыграть Финляндию, то в Дании может хватить ничьей. Что дает второе место? Игру против второй команды квартета с Италией, Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Такой матч ждет Амстердам, а дальше – четвертьфинал, который может пройти в Баку. Кто может быть соперником? Победитель квартета Украины, Нидерландов и Австрии.

Если суждено в четвертьфинале Евро-2020 оспаривать путевку в полуфинал между командами Шевченко и Черчесова, то матч, вероятнее всего, пройдет в Баку. Но для такого расклада нужно, чтобы Украина сенсационно выиграла свой квартет. Куда вероятнее, что победят Нидерланды – тогда ждите матч-реванш за 2008 год.

Первое место в группе. На Евро-2016 лидерами групп были сборные, которые набирали от 5 до 7 очков. Ни одна команда не собрала 9 пунктов – к разговору, что турнир стал неинтересным из-за 24 участников. Как видите, с первого места можно выйти, даже если набрал 5 очков, хотя тогда нужно много ничьих в группе.

Скорее первое место достанется, если сенсационно обыграть Бельгию и не подвести фанатов в матче против Финляндии. А дальше что? В плей-офф победитель квартета В получит третью команду из групп Италии, Англии, Испании или Франции. Неплохо, если не нарваться на Роналду или Крооса.

Там скорее соперники уровня Турции, Чехии или Швеции. Не сказать, что простые, но двое – знакомые. Матч состоится в Бильбао, а вот если последует победа – Черчесов отправится в Мюнхен. Кого ждать? Скорее всего, Италию, если она выиграет и группу, и первый раунд плей-офф. Ну или Украину – если пройдут команду Манчини, заняв второе место в группе.

А если помечтать о полуфинале?

Лучший игрок ноября в составе «Монако» Головин в интервью на днях заявил в ответ на вопрос, будет ли повторение результата 2008 года успехом:

Это будет хорошим результатом. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше.

Александр считает полуфинал «хорошим результатом», но хочет повыше – выполнить задачу Черчесова и выиграть Евро-2020. Юношеский максимализм – не худший из рефлексов.

С другой стороны, возможно ли на практике представить полуфинал? Уэльс был на таком уровне в 2016 году, он был сильнее команды России Слуцкого, но та сборная развалилась после ничьей с Англией.

Теперь британцы – одни из фаворитов Евро-2020. Но у сборной России сразу два хороших пути в плей-офф из трех. Если займут второе место в группе, то сыграют со второй командой группы Италии – швейцарцы крутые, но это не классический гранд.

Но для полуфинала по этому пути нужно победить первую команду группы Нидерландов – скорее всего, самих голландцев. Фактически Головину и его напарникам нужно повторить путь Аршавина и команды Хиддинка для полуфинала. А кого можно ждать в соперниках в Лондоне?

Расклады не сформированы, но кого-то из сборных уровня Испании, Англии, Франции, Германии или Португалии. А если по той части сетки будет сенсация – ждите в полуфинале с Россией команды уровня Турции, Австрии, Дании или Чехии. Но скорее речь об Англии или Испании в Лондоне.

Также есть фантастичный вариант с первым местом выше Бельгии в группе. Тогда путь к мечте Черчесова лежит через футбольные трупы команд уровня Турции, Чехии или Швеции, затем – через победу над Италией, скорее всего. А на десерт надо в Лондоне повстречать соперника уровня Франции или Германии.

Разобрав все расклады, можно смело допускать, что для России выгоднее даже не первое место – можно сразу нарваться на Германию, например, и тогда счет предсказать не трудно, а скорее вторая строчка. Если Италия параллельно не подведет, то в первом раунде Россия встретит вторую команду ее группы.

Швейцарию, Турцию и Уэльс ждут перелеты между Баку и Римом, Черчесов в таком случае получит самого уставшего участника Евро-2020, а сам из Копенгагена отправится в Амстердам – куда ближе, чем от столицы Нидерландов в Баку. А если пройти первый раунд, то в четвертьфинале в худшем случае будут ждать Нидерланды, Украина или Португалия.

Что означает расклад? Нет, не то, что Россия обязательно выйдет из группы, обязательно пройдет в четвертьфинал или полуфинал. Вы знаете, с кем имеете дело, на слово не верьте. Смысл анализа всех вариантов другой – сразу видно, что у Черчесова есть все для успешного выступления на Евро-2020. Дания и Финляндия не относятся к непобедимым.  

А швейцарцы, турки и валлийцы, при всем уважении к их козырям: первые – стабильные, вторые – обновленные, третьи – упрямые, не являются вероятными соперниками, против которых нельзя сыграть на победу хотя бы в серии пенальти. Еще как можно, особенно если за плечами опыт ЧМ-18, где были в шаге от полуфинала.

Россия может сразу нарваться на неприятности, если выйдет из группы с третьего места, при худших раскладах поймают Францию в соперники. Но общий вывод простой и понятный: если Черчесов и его футболисты не создадут себе проблемы на ровном месте, то возможен выход в плей-офф и борьба за четвертьфинал. Все, что выше – подарок судьбы, но из группы точно нужно выходить, ведь два матча из трех играют дома. А это – преимущество.

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Все комментарии
makerdream
makerdream ответил Stormtrooper-26
   632 / 1027
вчера в 17:09
По большому счёту, если сборная России покажет тот футбол что она демонстрировала на протяжении всего отборочного цикла, то финнов и датчан вполне можно обыграть - не настолько эти команды сильнее Шотландии и Кипра. Ну а команда Бельгии это совсем другая история... она далеко не всем сборным по зубам. В целом я настроен оптимистично)
фины да, это шаровый шарик. А вот датчане будут пиу пиу делать с этой сборной
makerdream
makerdream
   632 / 1027
вчера в 17:08
принимать в позе. это наверное единственное развитие событий. Главное чтоб поза была удобная, чтоб не травмироваться сильно
Сп62
Сп62
   256 / 1027
вчера в 15:52
Кто не мечтает, тот ничего и не добивается. Конечно, мы не Бельгия, но и Дания, и Финляндия не сильнее нас.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   200 / 1027
вчера в 15:22
По большому счёту, если сборная России покажет тот футбол что она демонстрировала на протяжении всего отборочного цикла, то финнов и датчан вполне можно обыграть - не настолько эти команды сильнее Шотландии и Кипра. Ну а команда Бельгии это совсем другая история... она далеко не всем сборным по зубам. В целом я настроен оптимистично)
Roger Young
Roger Young
   403 / 1027
вчера в 15:22
первое не возьмем однозначно. Надо побеждать финнов и драться с Данией за 3 очка. Если получится, то можно взять 2 место
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Narum Narum
   200 / 1027
вчера в 15:18
Столько слов.. Игра с Бельгией показала истинное положение. Это уровень сборной
Мне почему-то кажется что игра с Бельгией показала бы "уровень" многих сборных, а не только сборной России, так как у бельгийцев реально ТОП-сборная. Другое дело что дома наши не имели права влетать им 1:4, несмотря ни на что, и это конечно очень напрягло...
Даниил Корохов
Даниил Корохов
   409 / 1027
вчера в 14:42
Если честно после 2012 года что там происходит со сборной вообще не интересно, что то они надломили во мне в тот момент или повзрослел просто)))
Grey33
Grey33 ответил Narum Narum
   101 / 1027
вчера в 14:23
Столько слов.. Игра с Бельгией показала истинное положение. Это уровень сборной
Бельгия не просто так первая в рейтинге ФИФА. Это реально на сегодня команда из группы Топ. Дания, Финны и мы - примерно одного уровня соперники. Пожалуй, датчане чуть посильнее - у них пол команды играет в АПЛ. Если Черчесов снова прыгнет выше головы и бельгийцы заочно помогут - может занять второе место в группе. Но это потолок. Вряд ли он сможет на двух турнирах подряд так удивлять. Более вероятен вариант с 3 или 4 местом.
Narum Narum
Narum Narum
вчера в 14:04
Столько слов.. Игра с Бельгией показала истинное положение. Это уровень сборной
zamsb
zamsb
вчера в 13:53
Нужно не гадать как гадалка, а играть. Если будет игра, то будет и результат. Нет игры, то хоть гадай хоть ни гадай результат один-63.
spartach n1
spartach n1
   1 / 1027
вчера в 13:36
serh62
serh62
   356 / 1027
вчера в 13:02
уже делят шкуру не убитого медведя...а если, а вот так, а можно и так. сначала нужно в футбол научиться играть, а потом строить планы...хотя вариант с 3 и 4 местами вполне актуален
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