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«Севилья» обыграла «Леганес» и вышла на второе место в таблице Примеры

сегодня, 16:00
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Севилья» победила «Леганес» в матче 15-го тура чемпионата Испании. «Нервионцы» набрали 30 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» замыкает таблицу (шесть баллов).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Леганес» 1:0 (0:0)
Голы: Диего 63

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Торрес (Гудель 58), Хордан, Эвер Банега, Васкес, Де Йонг (Гомес 83), Нолито (Сальватиерра 62)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Авазьем, Сиовас (Родригеш 5), Сильва, Оскар (Каррильо 78), Перес, Ресио (Эрасо 79), Брейтуэйт, Эн-Несери
Главный тренер: Агирре Хавьер.

Предупреждения: Авазьем 49, Торрес 56, Оскар 68, Росалес 90+4, Сальватиерра 90+4, Васкес 90+5

Напомним, что накануне «Реал» победил «Алавес».  

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Все комментарии
NOVA
NOVA
   271 / 952
сегодня в 17:23
ну терь дело за матрасами, надо отодвинуть путу куда подальше!!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 952
сегодня в 16:55
С победой .
STVA 1
STVA 1
   85 / 952
сегодня в 16:10
С натугой победили.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   375 / 952
сегодня в 16:08
Черную метку сбросили и пошла игра
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 952
сегодня в 16:03
С победой Севилью! Должны закрепится на втором месте после этого тура, потому что Барсе в игре с Атлетико не чего не светит!
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