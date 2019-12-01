«Севилья» обыграла «Леганес» и вышла на второе место в таблице Примеры

«Севилья» победила «Леганес» в матче 15-го тура чемпионата Испании. «Нервионцы» набрали 30 очков и вышли на второе место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» замыкает таблицу (шесть баллов).
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Леганес» 1:0 (0:0)
Голы: Диего 63
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Торрес (Гудель 58), Хордан, Эвер Банега, Васкес, Де Йонг (Гомес 83), Нолито (Сальватиерра 62)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Авазьем, Сиовас (Родригеш 5), Сильва, Оскар (Каррильо 78), Перес, Ресио (Эрасо 79), Брейтуэйт, Эн-Несери
Главный тренер: Агирре Хавьер.
Предупреждения: Авазьем 49, Торрес 56, Оскар 68, Росалес 90+4, Сальватиерра 90+4, Васкес 90+5
Напомним, что накануне «Реал» победил «Алавес».