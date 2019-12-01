Пиоли: «„Милан“ полностью заслужил победу над „Пармой“»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу «россонери» над «Пармой» в матче 14-го тура Серии А:

Мы нанесли больше 25 ударов по воротам. Знали, насколько важно было победить сегодня. Некоторые игры значат больше, чем другие.

Раньше мы играли хорошо, но не было результата. Нужно было одержать победу в выездной встрече. Имели полное преимущество по ударам и владению, сыграли умно, поэтому заслуженно выиграли.

Однако один матч не исправит все проблемы. Нам есть над чем поработать. Необходимо набрать максимальное количество очков в оставшихся встречах до Рождества. «Милану» непростительно быть так низко в турнирной таблице.

Пёнтек, конечно, недоволен, что не забивает мячи. Мы хотим помочь ему. Когда я вижу, что игрок усердно работает на тренировках, то я перед ним не закрываю дверь.

Я вижу мотивированных футболистов, которые хотят исправить ситуацию, поэтому у меня стало больше положительных ощущений.