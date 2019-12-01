Спортдир «Милана»: «Убеждены, что команда становится лучше»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал тот факт, что команда под руководством Стефано Пиоли одержала всего одну победу в последних шести матчах.

Мы все знаем, что у «Милана» великая история. Иногда футболисты ощущают это как тяжесть на своих плечах. Мы убеждены, что команда становится лучше.