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Спортдир «Милана»: «Убеждены, что команда становится лучше»

сегодня, 17:42

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал тот факт, что команда под руководством Стефано Пиоли одержала всего одну победу в последних шести матчах.

Мы все знаем, что у «Милана» великая история. Иногда футболисты ощущают это как тяжесть на своих плечах. Мы убеждены, что команда становится лучше. 

Ранее сообщалось, что «россонери» рассматривают возможность приглашения в клуб немецкого специалиста Ральфа Рангника.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   194 / 958
сегодня в 18:08
Лучше, это когда Лига Чемпионов.
Triem
Triem
   633 / 958
сегодня в 17:51
Да, со времен ухода Мальдини, Кака, Гаттузо, Пирло, Амброзини и остальной компании, Милан каждый год становится "лучше", эххх....
anfield1984
anfield1984
   176 / 958
сегодня в 17:43
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Я это каждые два месяца читаю, потом опять тренера выпиннывают.
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