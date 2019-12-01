Турати: «Счастлив, что сыграл против Буффона»

Голкипер «Сассуоло» доволен, что сыграл в стартовом составе своей команды против «Ювентуса» в рамках 14-го тура Серии А. Отметим, что футболист родился 5 сентября 2001 года. На тот момент вратарь туринцев провел уже более 100 матчей в чемпионате Италии.

У меня просто нет слов! Так много эмоций, все произошло так быстро, я этого не ожидал. Это был невероятный день для меня.

Для меня было честью играть против Буффона, в детстве я смотрел его игру по телевизору. Первое, что я должен сделать сейчас? Позвонить моей маме.