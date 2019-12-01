Бывший агент Верратти: «ПСЖ имел предложение 100 млн за Марко»

Бывший агент хавбек ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли рассказал, что его экс-клиента могла приобрести «Барселона»:
За Верратти предлагали 100 миллионов евро. Но Марко был любимым футболистом эмира Катара.
Хосеп Бартомеу звонил Нассеру Аль-Хелаифи для того, чтобы обсудить трансфер. Однако президент ПСЖ даже не поднял трубку.
Марко не обрадовался этому.
Недавно Верратти заявил, что ему нравится атмосфера в «Пари Сен-Жермен».
https://www.soccer.ru/fantasy/teams/874
Команду заново создавать не обязательно.
https://www.soccer.ru/fantasy/teams/874
Команду заново создавать не обязательно.