Бывший агент Верратти: «ПСЖ имел предложение 100 млн за Марко»

Бывший агент хавбек ПСЖ Донато Ди Кампли рассказал, что его экс-клиента могла приобрести «Барселона»:

За Верратти предлагали 100 миллионов евро. Но Марко был любимым футболистом эмира Катара.

Хосеп Бартомеу звонил Нассеру Аль-Хелаифи для того, чтобы обсудить трансфер. Однако президент ПСЖ даже не поднял трубку.

Марко не обрадовался этому.