ГлавнаяНовости

Бывший агент Верратти: «ПСЖ имел предложение 100 млн за Марко»

сегодня, 18:32

Бывший агент хавбек ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли рассказал, что его экс-клиента могла приобрести «Барселона»:

За Верратти предлагали 100 миллионов евро. Но Марко был любимым футболистом эмира Катара.

Хосеп Бартомеу звонил Нассеру Аль-Хелаифи для того, чтобы обсудить трансфер. Однако президент ПСЖ даже не поднял трубку.

Марко не обрадовался этому.

Недавно Верратти заявил, что ему нравится атмосфера в «Пари Сен-Жермен».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Спортдир «Милана»: «Убеждены, что команда становится лучше»
Сегодня, 17:42 Комментарии3
Турати: «Счастлив, что сыграл против Буффона»
Сегодня, 17:28 Комментарии1
Де Зерби: «Я восхищаюсь Сарри»
Сегодня, 17:20 Комментарии3
Паратичи похвалил троих форвардов «Ювентуса»
Сегодня, 15:06 Комментарии2
Мартинес назвал главные козыри сборной России
Сегодня, 15:04 Комментарии3
Клопп: «Ван Дейк – очень талантливый парень»
Сегодня, 14:38 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Стеллс
Стеллс
   297 / 958
сегодня в 19:31
Верим,верим,правда это было время,когда Неймар стоил 80,а 120 за Погба казались немысленными.
neukomm
neukomm ответил alexgurzan
   556 / 958
сегодня в 19:12
Если я правильно понял, это ваша команда: https://www.soccer.ru/fantasy/teams/874 Команду заново создавать не обязательно.
Да, спасибо! Зашел! Оказывается, по умолчанию стоял Декабрь 2019 - и ничего не было, только полоска создать команду. А Август 2019 команда открыта. Странно
alexgurzan
alexgurzan ответил neukomm
   198 / 958
сегодня в 18:49
Команды в списках не видно. Название (довольно уникально) занято. Вряд ли его кто-то уже успел занять. Т.е. я так понимаю, что нужно заново создавать команду, но с другой стороны старое название не оставишь, потому что оно осталось в "старом" сезоне.
Если я правильно понял, это ваша команда:
https://www.soccer.ru/fantasy/teams/874
Команду заново создавать не обязательно.
alexgurzan
alexgurzan ответил brodaga 05
   198 / 958
сегодня в 18:45
Привет. Вам каждый раз надо писать что у меня игрок отыграл весь мяч и отдал голевой пас..
О чём конкретно речь? Какой матч/игрок?
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 18:39
А другим можна
neukomm
neukomm ответил alexgurzan
   556 / 958
сегодня в 18:37
Добрый день. Тут вашу команду не видно? https://www.soccer.ru/fantasy?from=tab
Команды в списках не видно. Название (довольно уникально) занято. Вряд ли его кто-то уже успел занять. Т.е. я так понимаю, что нужно заново создавать команду, но с другой стороны старое название не оставишь, потому что оно осталось в "старом" сезоне.
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 18:35
Привет. Вам каждый раз надо писать что у меня игрок отыграл весь мяч и отдал голевой пас..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100