ГлавнаяНовости

Обухов: «Мы заслужили ничью в игре с „Краснодаром“»

сегодня, 00:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Мы ожидали такой игры от соперника, они всегда так играют. Тот факт, что мы заработали одно очко в матче с таким соперником, как «Краснодар», можно считать положительным результатом. У нас нет игроков за 12 миллионов, за 10 миллионов. Большая часть наших игроков — это футболисты из ФНЛ. Да, у нас не самый красивый футбол, но я считаю, что это очко мы заслужили. Любая команда едет за победой, но это одно очко в конце сезона нам всё равно поможет. Совершенно не чувствовалось то, что «Краснодар» играет после «Базеля» и находится в сложном графике. Мне кажется, они в прекрасной форме.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Газинский: «В чем наша проблема? Не могу сказать»
Сегодня, 00:30 Комментарии3
Берг: «Расстроен, что не смог забить»
Сегодня, 00:20 Комментарии2
Вандерсон: «Причина ничьи с „Тамбовом“ - не выполнили установку на игру»
Вчера, 23:55 Комментарии1
Сулейманов: «Ничья с „Тамбовом“ - наша ошибка»
Вчера, 23:32 Комментарии6
Аджоев: «„Арсенал“ начали уважать в этом сезоне»
Вчера, 23:04 Комментарии2
Матвеев: «„Тамбов“ вдесятером стоял в своей штрафной»
Вчера, 23:02 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1026
сегодня в 00:57
Молодцы!
Ну , а Зенит , похоже, чемпион!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100