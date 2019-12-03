Обухов: «Мы заслужили ничью в игре с „Краснодаром“»

Нападающий «Тамбова» прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Мы ожидали такой игры от соперника, они всегда так играют. Тот факт, что мы заработали одно очко в матче с таким соперником, как «Краснодар», можно считать положительным результатом. У нас нет игроков за 12 миллионов, за 10 миллионов. Большая часть наших игроков — это футболисты из ФНЛ . Да, у нас не самый красивый футбол, но я считаю, что это очко мы заслужили. Любая команда едет за победой, но это одно очко в конце сезона нам всё равно поможет. Совершенно не чувствовалось то, что «Краснодар» играет после «Базеля» и находится в сложном графике. Мне кажется, они в прекрасной форме.