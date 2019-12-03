Юношеская сборная России узнала соперников в Элитном раунде ЧЕ-2020

сегодня, 16:15

Во вторник, 3 декабря, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Элитного раунда чемпионата Европы 2020 года для игроков до 19 лет.

Юношеская сборная России сыграет с Грузией, Шотландией и Францией. Матчи пройдут с 25 по 31 марта 2020 года во Франции

Составы всех отборочных групп:

Группа 1. Австрия, Уэльс, Германия, Сербия.

Группа 2. Испания, Бельгия, Болгария, Северная Македония.

Группа 3. Грузия, Шотландия, Франция (хозяйка мини-турнира), Россия.

Группа 4. Англия, Украина, Дания, Латвия.

Группа 5. Италия, Норвегия, Исландия, Словения.

Группа 6. Португалия, Турция, Хорватия, Словакия.

Группа 7. Голландия, Чехия, Швейцария, Финляндия.

В финальном матче квалификации к турниру российская сборная сыграла вничью со сверстниками из Косово.