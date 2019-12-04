Сборная России проведет товарищеский матч за 6 дней до начала Евро-2020

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Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о планах подготовки сборной России к чемпионату Европы 2020 года. Последний товарищеский матч перед Евро-2020 сборная России проведет 6 июня. Сам турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

До жеребьевки планы были одни, теперь мы знаем, с кем будем играть, мы скорректировали подготовку в плане соперников. Могу сказать: планировали сыграть 2 игры дома, 2 на выезде, скорее всего, дома сыграем три и одну на выезде. Даты: 28–31 марта, 2–6 июня.