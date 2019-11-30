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Народный обозреватель. Львы Дзюбы и кони против ЦСКА

вчера, 17:40

«Соккер.ру» собирает ваше творчество по итогам насыщенного месяца – тренерских перестановок и футбольных столкновений. 

12 место. «Арсенал» после ужасной серии без побед – впервые с 1992 года в семи играх не набрали больше одного пункта за вечер, уволил главного тренера. Теперь «канонирам» требуются ваши советы в поисках нового наставника. 

LOpp: Возвращайте Кононова. 

11 место. Назначение Жозе в «Тоттенхэм» стало одним из главных событий месяца. Португалец пока подлизывается – хвалит болбоя, заявляет, что ему не нужны новички. И много общается с игроками. Харри Кейн: «Моуриньо обращается ко мне за советами насчет команды».

Да ладно вам: Папа Карло тоже любил с Буратино поговорить. 

arzamas: Моуриньо: «Надо выслушать, что говорит Кейн, и сделать наоборот».)

10 место. Жесткий эксперт и легенда «Ювентуса» Фабио Капелло прошелся по Роналду, который в этом месяце разозлил напарников по клубу: «Криштиану никого не обводил уже три года». 

mphuZ: Как это «никого»? А испанскую налоговую?

9 место. Остроумное использование подходящего под контекст фото из раздевалки «Бурсаспора» для шутки о капитане сборной России в день матча против Сан-Марино: 

LOpp: Футболисты сборной Сан-Марино просят пощады у Артема Дзюбы. 

Народный обозреватель. Львы Дзюбы и кони против ЦСКА

8 место. Александр Глеб поведал, что когда-то общался с Биличем, мог перейти в «Локомотив». Но затем появились какие-то люди, что требовали 500 тысяч евро в год «отката» от тех денег, что «железнодорожники» платили бы экс-игроку «Арсенала» и «Барселоны». 

Tostao: Этими людьми были Кот Базилио и Лиса Алиса.

7 место. Многие читатели, не только фанаты «Спартака», в этом месяце очень часто писали комментарии на тему «священного льва» Дзюбы. Неумелая реакция на конфликт со стороны тех, кто должен налаживать отношения футболистов и публики сыграла роль – народ еще сильнее спровоцировали. Издевок невероятно много, как и лайков под подобными шутками! 

spartach n1 

Народный обозреватель. Львы Дзюбы и кони против ЦСКА  

6 место. ЦСКА в очередной раз занял четвертое место в еврокубковой группе, на этот раз – в Лиге Европы. Пали довольно низко, ведь в этом турнире не «Баварии» и «Манчестер Сити» уступали. «Лудогорец» и «Ференцварош» - очень скромные соперники, стыдно им проигрывать. Как фанаты других российских клубов могли пройти мимо троллинга «армейцев»? 

бурбон: Феерическое выступление ЦСКА в «группе смерти»!

spartach n1: И все-таки не могу не похвалить ЦСКА, по набранным очкам в общую копилку в этом сезоне сравнялись со «Спартаком»! А ещё игра в запасе!!!

Народный обозреватель. Львы Дзюбы и кони против ЦСКА  

5 место. Тедеско напоролся на багаж Кононова в матчах, где игроки, подготовленные предыдущим тренером, не смогли сыграть на классе и реализовать созданные моменты.

Tostao посвятил находке стих: 

Нашёл багаж, открыл сундук.

А там пиджак, но нету брюк.

Тедеско выдал: «Во дела!?

Один пиджак и кружева». 

Был сильно тренер удивлён,

Зато доволен немец Цорн. 

4 место. «Тоттенхэм» экстренно убрал Почеттино, поскольку финалисты Лиги чемпионов целый год проигрывают стабильно и кому попало, и быстро нашел ему замену – Моуриньо вернулся в большой футбол. Но фанатов «шпор» удивили точно, и не только их: 

Tott_Hot20: Просыпаешься с утра - уволен Почеттино, греешь обед - Моуриньо тренер «шпор». Афигиваешь по-филджонсовски

Народный обозреватель. Львы Дзюбы и кони против ЦСКА

3 место. Судейство – сквозная тема секунды, часа, дня, месяца и сезона. Сатира на тему милого отношения главы РФС к Егорову – глава судейского департамента заявлял, что Дюков ему доверяет, пускай и дал срок навести порядок до конца года.  

Tostao: 

Хорошие отношения

Он позицию мне обозначил,

Обещал, что меня не убьют.

Это значит - я стану богаче,

Все кто надо - «Зениту» сольют.

Я, вообще-то, со всеми общался,

Хоть Газизов совсем не звонил,

А работой судей восхищался,

И Вилкова нещадно хвалил!

2 место. Бывают новости, где сам заголовок – уже готовый клиент в этот юморной список. Например, довольно бурную реакцию вызвала такая весть: «Конная полиция разгоняет фанатов ЦСКА в Будапеште». 

mihaluch:«Смешались в кучу кони, люди».

time out: Местные жеребцы разгоняют приезжих «коней».

Groove000: Ахах) Брат на брата, получается)))

1 место. Подкалывать надо уметь. Даже фанаты «Зенита» смеялись бы после баннера с двумя картинками и надписью в адрес Артема после игры против Бельгии. Послать на три буквы – много ума не надо, а вот если издеваться тоньше – больше людей поймут и оценят. 

spartach n1:

Дзюба перед матчем с Бельгией: 

- Будем сражаться, как львы! 

После игры: 

- Мяу!

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   397 / 942
вчера в 21:38
Вы серьезно?
Единственное над чем можно посмеяться, так это над комментарием mphuZ (10 место) и комментарием spartach n1 (6 место)
Ну еще улыбнул комментарий LOpp (9 место)

Все, больше ничего смешного и даже приемлемого тут нет
Тут как сериал Игра Престолов... Чем ближе конец статьи, тем хуже она становиться
112910415
112910415
   63 / 942
вчера в 20:01
тема Дзюбы раскрыта грамотно !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   17 / 942
вчера в 18:31
Очень смешно.
Рейтинг составляли: Tostao и spartachn1
mihaluch
mihaluch
   76 / 942
вчера в 18:30
Приколол мяучащуй Дзюбан.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Питер Ман
   6 / 942
вчера в 18:07
Опять нет ничего от Питер Мана, слабовато
Он в этот месяц, день за днём,
Острот на сайте оставлял мешок.
О пьедестале он мечтал своём,
А Соккер взял и выплеснул горшок.

(По мотивам уже ранее отвечавших тебе людей)
Питер Ман
Питер Ман
   40 / 942
вчера в 17:48
Опять нет ничего от Питер Мана, слабовато
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