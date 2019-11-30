Народный обозреватель. Львы Дзюбы и кони против ЦСКА  

вчера, 17:40

«Соккер.ру» собирает ваше творчество по итогам насыщенного месяца – тренерских перестановок и футбольных столкновений.

12 место. «Арсенал» после ужасной серии без побед – впервые с 1992 года в семи играх не набрали больше одного пункта за вечер, уволил главного тренера. Теперь «канонирам» требуются ваши советы в поисках нового наставника.

LOpp: Возвращайте Кононова.

11 место. Назначение Жозе в «Тоттенхэм» стало одним из главных событий месяца. Португалец пока подлизывается – хвалит болбоя, заявляет, что ему не нужны новички. И много общается с игроками. Харри Кейн: «Моуриньо обращается ко мне за советами насчет команды».

Да ладно вам: Папа Карло тоже любил с Буратино поговорить.

arzamas: Моуриньо: «Надо выслушать, что говорит Кейн, и сделать наоборот».)

10 место. Жесткий эксперт и легенда «Ювентуса» Фабио Капелло прошелся по Роналду, который в этом месяце разозлил напарников по клубу: «Криштиану никого не обводил уже три года».

mphuZ: Как это «никого»? А испанскую налоговую?

9 место. Остроумное использование подходящего под контекст фото из раздевалки «Бурсаспора» для шутки о капитане сборной России в день матча против Сан-Марино:

LOpp: Футболисты сборной Сан-Марино просят пощады у Артема Дзюбы.

8 место. Александр Глеб поведал, что когда-то общался с Биличем, мог перейти в «Локомотив». Но затем появились какие-то люди, что требовали 500 тысяч евро в год «отката» от тех денег, что «железнодорожники» платили бы экс-игроку «Арсенала» и «Барселоны».

Tostao: Этими людьми были Кот Базилио и Лиса Алиса.

7 место. Многие читатели, не только фанаты «Спартака», в этом месяце очень часто писали комментарии на тему «священного льва» Дзюбы. Неумелая реакция на конфликт со стороны тех, кто должен налаживать отношения футболистов и публики сыграла роль – народ еще сильнее спровоцировали. Издевок невероятно много, как и лайков под подобными шутками!

spartach n1

6 место. ЦСКА в очередной раз занял четвертое место в еврокубковой группе, на этот раз – в Лиге Европы. Пали довольно низко, ведь в этом турнире не «Баварии» и «Манчестер Сити» уступали. «Лудогорец» и «Ференцварош» - очень скромные соперники, стыдно им проигрывать. Как фанаты других российских клубов могли пройти мимо троллинга «армейцев»?

бурбон: Феерическое выступление ЦСКА в «группе смерти»!

spartach n1: И все-таки не могу не похвалить ЦСКА , по набранным очкам в общую копилку в этом сезоне сравнялись со «Спартаком»! А ещё игра в запасе!!!

5 место. Тедеско напоролся на багаж Кононова в матчах, где игроки, подготовленные предыдущим тренером, не смогли сыграть на классе и реализовать созданные моменты.

Tostao посвятил находке стих:

Нашёл багаж, открыл сундук.

А там пиджак, но нету брюк.

Тедеско выдал: «Во дела!?

Один пиджак и кружева».

Был сильно тренер удивлён,

Зато доволен немец Цорн.

4 место. «Тоттенхэм» экстренно убрал Почеттино, поскольку финалисты Лиги чемпионов целый год проигрывают стабильно и кому попало, и быстро нашел ему замену – Моуриньо вернулся в большой футбол. Но фанатов «шпор» удивили точно, и не только их:

Tott_Hot20: Просыпаешься с утра - уволен Почеттино, греешь обед - Моуриньо тренер «шпор». Афигиваешь по-филджонсовски

3 место. Судейство – сквозная тема секунды, часа, дня, месяца и сезона. Сатира на тему милого отношения главы РФС к Егорову – глава судейского департамента заявлял, что Дюков ему доверяет, пускай и дал срок навести порядок до конца года.

Tostao:

Хорошие отношения

Он позицию мне обозначил,

Обещал, что меня не убьют.

Это значит - я стану богаче,

Все кто надо - «Зениту» сольют.

Я, вообще-то, со всеми общался,

Хоть Газизов совсем не звонил,

А работой судей восхищался,

И Вилкова нещадно хвалил!

2 место. Бывают новости, где сам заголовок – уже готовый клиент в этот юморной список. Например, довольно бурную реакцию вызвала такая весть: «Конная полиция разгоняет фанатов ЦСКА в Будапеште».

mihaluch:«Смешались в кучу кони, люди».

time out: Местные жеребцы разгоняют приезжих «коней».

Groove000: Ахах) Брат на брата, получается)))

1 место. Подкалывать надо уметь. Даже фанаты «Зенита» смеялись бы после баннера с двумя картинками и надписью в адрес Артема после игры против Бельгии. Послать на три буквы – много ума не надо, а вот если издеваться тоньше – больше людей поймут и оценят.

spartach n1:

Дзюба перед матчем с Бельгией:

- Будем сражаться, как львы!

После игры:

- Мяу!