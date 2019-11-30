Матч «Сочи» - «Оренбург» перенесен из-за форс-мажорной ситуации

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 18-го тура «Сочи» - «Оренбург» перенесен на резервную дату.

В связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ , матч 18 тура «Сочи» - «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесён на резервную дату.

О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно.