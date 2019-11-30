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Матч «Сочи» - «Оренбург» перенесен из-за форс-мажорной ситуации

сегодня, 11:15
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавтра в 14:00 Матч перенесен

Пресс-служба РПЛ сообщает, что матч 18-го тура «Сочи» - «Оренбург» перенесен на резервную дату. 

В связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» - «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесён на резервную дату.

О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно. 

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Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   679 / 955
сегодня в 13:08
Чем же их накормили?
A.Gordeev
A.Gordeev
   90 / 955
сегодня в 13:06
Пердивщик сегодня проиграет за свое злословие на болезнях людей, никакой совести.
Суеверный
Суеверный ответил Армейская душа
   248 / 955
сегодня в 12:54
Чтобы выпить 500 грамм пойди возьми стакан из тонкого стекла, а лучше хрусталя, чтоб отражалась в нём вечерняя заря, чтобы играло солнце!
500-т это "перебор". Да и в стакан не поместятся. Там только 200-ти милилитров. А в футбол потом лишь через день сыграть получится.
Армейская душа
Армейская душа ответил plusnindimon
   62 / 955
сегодня в 12:45
Точнее лечебные 500 грамм)
Чтобы выпить 500 грамм пойди возьми стакан из тонкого стекла, а лучше хрусталя, чтоб отражалась в нём вечерняя заря, чтобы играло солнце!
Суеверный
Суеверный ответил Аксинья
   248 / 955
сегодня в 12:38
Было такое во время встречи команд "Зубило" и "Шайба" из повести "Старик Хоттабыч" - правда там была не ангина, а корь...
....И Хоттабыч "наколдовал".
Аксинья
Аксинья ответил makkie
   133 / 955
сегодня в 12:23
Странная ситуация, конечно. Но в Оренбурге по-мужски поступили - играть в таких условиях было бы не честно. Достойный поступок!
Ну уж филиалы Газпрома между собой всегда договорятся...Достаточно одного звонка от Миллера...
Аксинья
Аксинья ответил Big krendel
   133 / 955
сегодня в 12:21
Такого не припоминаю, чтобы сразу 10 игроков основы заболели ангиной и матч перенесли.
Было такое во время встречи команд "Зубило" и "Шайба" из повести "Старик Хоттабыч" - правда там была не ангина, а корь...
nikoladolgov
nikoladolgov
   137 / 955
сегодня в 12:16
Газпром решил вытащить своих вассалов в следующем году ?
rzn88
rzn88
сегодня в 12:14
Поделится не смогли?))))
астап бендер
астап бендер
   744 / 955
сегодня в 12:13
Вполне возможна симуляция.Бомжи что-то под замутили.
plusnindimon
plusnindimon ответил Рыжик-Мурыжик
   265 / 955
сегодня в 12:10
Всем скорейшего выздоровления!Болеть-плохо! И вы, уважаемые посетители сайта-не болейте!Вовремя принимайте лечебные 50 грамм)
Точнее лечебные 500 грамм)
cska plus
cska plus
   11 / 955
сегодня в 12:08
Запоносили ребята, бывает.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил LAISMEN
   223 / 955
сегодня в 12:00
В еде не будь до всякой пищи падок, Знай точно время, место и порядок. Спокойно, не спеша, без суеты В день раз иль два питаться должен ты.
К чему ты это написал?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   22 / 955
сегодня в 11:57
    Суеверный
    Суеверный
       248 / 955
    сегодня в 11:55
    Выздоравливайте ребята.
    beefs
    beefs
       190 / 955
    сегодня в 11:55
    Логично...
    Багор
    Багор
       38 / 955
    сегодня в 11:54
    Перенос достойный уважения, здоровья футболистам Сочи!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       10 / 955
    сегодня в 11:53
    Редкая ситуация!
    An Jo
    An Jo
       757 / 955
    сегодня в 11:53
    шаурмой отравилдись или чурчхелой местной видимо
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
       528 / 955
    сегодня в 11:49
    Всем скорейшего выздоровления!Болеть-плохо!
    И вы, уважаемые посетители сайта-не болейте!Вовремя принимайте лечебные 50 грамм)
    LAISMEN
    LAISMEN
       604 / 955
    сегодня в 11:47
    В еде не будь до всякой пищи падок,
    Знай точно время, место и порядок.
    Спокойно, не спеша, без суеты
    В день раз иль два питаться должен ты.
    mihaluch
    mihaluch
       80 / 955
    сегодня в 11:45
    Только когда будет эта резервная дата?
    makkie
    makkie
       5 / 955
    сегодня в 11:45
    Странная ситуация, конечно.
    Но в Оренбурге по-мужски поступили - играть в таких условиях было бы не честно.
    Достойный поступок!
    EAGinLE
    EAGinLE
       118 / 955
    сегодня в 11:44
    Фигасе в Сочи минус ПЯТНАДЦАТЬ !!!!!!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
       350 / 955
    сегодня в 11:43
    Причина веская.
    Gunslinger
    Gunslinger ответил Big krendel
       200 / 955
    сегодня в 11:38
    Такого не припоминаю, чтобы сразу 10 игроков основы заболели ангиной и матч перенесли.
    Есть упоминание в исторических архивах: "Старик Хоттабыч"!!! :)))
    Морозовский
    Морозовский
       13 / 955
    сегодня в 11:32
    Здоровья бомжам! Да и в резеревную дату будет понятней, как выгодней друзьям сгонять договорняк.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       36 / 955
    сегодня в 11:29
    Они чё там с одной ложки хавают?). Хорошо хоть не вши завелись.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       439 / 955
    сегодня в 11:28
    Хоттабыч ты что творишь? С Долотом то понятно,но Зубило то за шо?
    Big krendel
    Big krendel
       35 / 955
    сегодня в 11:23
    Такого не припоминаю, чтобы сразу 10 игроков основы заболели ангиной и матч перенесли.
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