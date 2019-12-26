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Паркер: «„Манчестер Юнайтед“ больше не футбольный клуб. Это бизнес»

26 декабря 2019, 02:58

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал нынешнее руководство своего бывшего клуба.

Всё, что сейчас происходит над головой у тренера [МЮ], шокирует. Эти истории не кончаются.

Сейчас довольно нелегко быть бывшим футболистом этого клуба, ведь если вы играли здесь и были счастливы, у вас есть чувства к этому клубу.

Вы можете не поддерживать его, но вы хотя бы хотите, чтобы всё было правильно. Чтобы бизнес не дискриминировал футбольный аспект.

Это «Манчестер Юнайтед». Но больше не ФК «Манчестер Юнайтед». Это был футбольный клуб, а не бизнес-проект. Это был футбольный клуб для отдельной части Манчестера. Теперь они отобрали даже это.

Ранее другой ветеран МЮ Эрик Кантона сравнил игру «красных дьяволов» с сексом пожилого человека.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
26 декабря 2019 в 07:44
Уже не первый человек который это говорит, до этого был Райола
Aдреналин
Aдреналин
26 декабря 2019 в 07:01
Спартак тоже не футбольный клуб, а общество с ограниченными возможностями, которое может профессионально позорить футбол.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 декабря 2019 в 06:30
Тревожно это слышать
112910415
112910415
26 декабря 2019 в 04:59
а это успешный бизнес ?
Triem
Triem
26 декабря 2019 в 04:54
Как и везде!
КЭТиК
КЭТиК
26 декабря 2019 в 03:59
Прибыльный бизнес.
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