Паркер: «„Манчестер Юнайтед“ больше не футбольный клуб. Это бизнес»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал нынешнее руководство своего бывшего клуба.
Всё, что сейчас происходит над головой у тренера [МЮ], шокирует. Эти истории не кончаются.
Сейчас довольно нелегко быть бывшим футболистом этого клуба, ведь если вы играли здесь и были счастливы, у вас есть чувства к этому клубу.
Вы можете не поддерживать его, но вы хотя бы хотите, чтобы всё было правильно. Чтобы бизнес не дискриминировал футбольный аспект.
Это «Манчестер Юнайтед». Но больше не ФК «Манчестер Юнайтед». Это был футбольный клуб, а не бизнес-проект. Это был футбольный клуб для отдельной части Манчестера. Теперь они отобрали даже это.
Ранее другой ветеран МЮ Эрик Кантона сравнил игру «красных дьяволов» с сексом пожилого человека.