Паркер: «„Манчестер Юнайтед“ больше не футбольный клуб. Это бизнес»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» раскритиковал нынешнее руководство своего бывшего клуба.

Всё, что сейчас происходит над головой у тренера [ МЮ ], шокирует. Эти истории не кончаются.

Сейчас довольно нелегко быть бывшим футболистом этого клуба, ведь если вы играли здесь и были счастливы, у вас есть чувства к этому клубу.

Вы можете не поддерживать его, но вы хотя бы хотите, чтобы всё было правильно. Чтобы бизнес не дискриминировал футбольный аспект.