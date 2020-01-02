«Лион» отказал «Челси» в трансфере Дембеле за 40 млн евро

По информации французских СМИ, руководство «Лиона» отклонило предложение «Челси» по трансферу Муссы Дембеле за 40 миллионов евро.
Отмечается, что «ткачи» не планируют продавать 23-летнего нападающего в нынешнее зимнее трансферное окно, так как им предстоит плей-офф ЛЧ.
В текущем сезоне Дембеле сыграл в 25 матчах, забил десять голов и сделал две результативные передачи.
Батшуаи 2.0,та ж комплекция,с легкими форвардами в Челси всегда пролет,начиная с Креспо.
Батшуаи 2.0,та ж комплекция,с легкими форвардами в Челси всегда пролет,начиная с Креспо.