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«Лион» отказал «Челси» в трансфере Дембеле за 40 млн евро

сегодня, 16:42

По информации французских СМИ, руководство «Лиона» отклонило предложение «Челси» по трансферу Муссы Дембеле за 40 миллионов евро.

Отмечается, что «ткачи» не планируют продавать 23-летнего нападающего в нынешнее зимнее трансферное окно, так как им предстоит плей-офф ЛЧ.

В текущем сезоне Дембеле сыграл в 25 матчах, забил десять голов и сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 18:42
сколько там этих дембеле
Mangur
Mangur
сегодня в 18:00
Без коммертариев
VIPded
VIPded
сегодня в 17:52
Жаль...Хороший нап.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:39
На нем сейчас Лион и держится.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 17:38
Дорога Чалову расчищенна
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 17:07
Все ! Абсолютно все за Чалоффа !
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:50
Значит мало дали))Если чесно не вижу в этом Дембеле ничего прям такого.
Батшуаи 2.0,та ж комплекция,с легкими форвардами в Челси всегда пролет,начиная с Креспо.
drug01
drug01
сегодня в 16:46
Хорошие деньги и отказ?
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