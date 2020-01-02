«Лион» отказал «Челси» в трансфере Дембеле за 40 млн евро

сегодня, 16:42

По информации французских СМИ , руководство «Лиона» отклонило предложение «Челси» по трансферу за 40 миллионов евро.

Отмечается, что «ткачи» не планируют продавать 23-летнего нападающего в нынешнее зимнее трансферное окно, так как им предстоит плей-офф ЛЧ .

В текущем сезоне Дембеле сыграл в 25 матчах, забил десять голов и сделал две результативные передачи.