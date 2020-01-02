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Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

сегодня, 19:25

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в нынешнем сезоне будет играть за «красно-черных» под номером 21.

Предыдущим клубом нападающего был «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошлом месяце Ибрагимович стал свободным агентом после того, как истек его контракт с калифорнийцами. После этого форвард решил присоединиться к «Милану», за который он выступал в 2010-2012 годах.

Отметим, что ранее Ибрагимович поделился эмоциями от возвращения в «Милан».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 19:43
Ему любой бы дали.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 19:37
чем то напоминает переход Бэкхэма в ПСЖ, так же на мажорной ноте завершить карьеру хочет
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:35
будет вентусу отгружать(( ахахах
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 19:34
Носатый если потащит Милан, то возомнит себя богом всей вселенной.
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