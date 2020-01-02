Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

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Форвард «Милана» в нынешнем сезоне будет играть за «красно-черных» под номером 21.

OFFICIAL: Zlatan Ibrahimović will wear the No.21 shirt for AC Milan this season. pic.twitter.com/7WaOeVkqsz — Squawka News (@SquawkaNews) January 2, 2020

Предыдущим клубом нападающего был «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошлом месяце Ибрагимович стал свободным агентом после того, как истек его контракт с калифорнийцами. После этого форвард решил присоединиться к «Милану», за который он выступал в 2010-2012 годах.

Отметим, что ранее Ибрагимович поделился эмоциями от возвращения в «Милан».