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Погба хотел доказать свою верность МЮ, поэтому играл через боль

сегодня, 13:41

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в играх 18-го тура с «Уотфордом» и 19-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» играл через боль.

Французский игрок таким образом хотел доказать, что верен «красным дьяволам». Однако хавбек усугубил повреждение, поэтому ему понадобится операция. Погба пропустит около месяца.

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Все комментарии
San Skra
San Skra ответил заDOOMчивый
сегодня в 15:31
Вот таких игроков в МЮ очень мало,которых даже боль не остановит. Кроме Поля,все плюшеворозовые
Ты серьезно? А может ему лучше было поберечь свою ногу, а не отплясывать на свадьбе у брата? Почему у него не было желания максимально эффективно залечить свою травму?! Чтобы потом как можно максимально эффективно и долго приносить пользу команде.
Уж лучше восторгаться его действиями, а не его желанием помочь команде через боль, а его действия показывают, что он: зажравшийся, ленивый, футбольный звездун.
San Skra
San Skra
сегодня в 15:13
А доказать свой профессионализм, вне поля, Погба не хотел?! Необходимо штрафовать за реальное сокрытие своего состояния здоровья - подвел всю команду.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:12
Зарплату платят и больше ему ничего не надо
cska plus
cska plus
сегодня в 14:09
Ахахах! Смешно читать про этого зулуса.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:07
Вот таких игроков в МЮ очень мало,которых даже боль не остановит. Кроме Поля,все плюшеворозовые
Groove000
Groove000
сегодня в 13:59
Дурачок, теперь Реал его зимой не купит)
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