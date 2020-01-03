Погба хотел доказать свою верность МЮ, поэтому играл через боль

сегодня, 13:41

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в играх 18-го тура с «Уотфордом» и 19-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» играл через боль.

Французский игрок таким образом хотел доказать, что верен «красным дьяволам». Однако хавбек усугубил повреждение, поэтому ему понадобится операция. Погба пропустит около месяца.