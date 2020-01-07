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«Рома» поблагодарила Де Росси, после его объявления о завершении карьеры

сегодня, 08:41

«Рома» обратилась со словами благодарности к бывшему полузащитнику команды Даниэле Де Росси, который принял решение о завершении карьеры

Абсолютно фантастическая карьера подходит к концу. Спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле.

Де Росси всю карьеру провел, выступая за «Рому». С 2002 по 2019 год в его активе 459 матчей и 43 забитых гола. Летом прошлого года он перешел в аргентинский «Бока Хуниорс», принял участие в пяти матчах (четыре - в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

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