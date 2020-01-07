«Рома» поблагодарила Де Росси, после его объявления о завершении карьеры

«Рома» обратилась со словами благодарности к бывшему полузащитнику команды Даниэле Де Росси, который принял решение о завершении карьеры.
Абсолютно фантастическая карьера подходит к концу. Спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле.
Una carriera sportiva fantastica giunge al termine.— AS Roma (@OfficialASRoma) 6 января 2020 г.
Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele
pic.twitter.com/0JqyucZAT6
Де Росси всю карьеру провел, выступая за «Рому». С 2002 по 2019 год в его активе 459 матчей и 43 забитых гола. Летом прошлого года он перешел в аргентинский «Бока Хуниорс», принял участие в пяти матчах (четыре - в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.