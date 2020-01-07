«Рома» поблагодарила Де Росси, после его объявления о завершении карьеры

сегодня, 08:41

«Рома» обратилась со словами благодарности к бывшему полузащитнику команды , который принял решение о завершении карьеры.

Абсолютно фантастическая карьера подходит к концу. Спасибо за столько невероятных воспоминаний, Даниэле.

Una carriera sportiva fantastica giunge al termine.



Grazie per così tanti incredibili ricordi, Daniele

pic.twitter.com/0JqyucZAT6 — AS Roma (@OfficialASRoma) 6 января 2020 г.



Де Росси всю карьеру провел, выступая за «Рому». С 2002 по 2019 год в его активе 459 матчей и 43 забитых гола. Летом прошлого года он перешел в аргентинский «Бока Хуниорс», принял участие в пяти матчах (четыре - в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.