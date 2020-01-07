Тер Штеген и Дембеле не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

Пресс-служба «Барселоны» в твиттере объявила заявку команды на Суперкубок Испании.
В список не попали: вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Артур и вингер Усман Дембеле. Все три футболиста восстанавливаются от травм.
Вратари: Нето, Иньяки Пенья, Тенас;
Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Ленгле, Альба, Умтити, Фирпо, Ваге, Араухо;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Карлес Перес, Пуч, Фати, Кольядо;
Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн.
В 1/2 финала Суперкубка Испании каталонцы 9 января сыграют с мадридским «Атлетико».