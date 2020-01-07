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Тер Штеген и Дембеле не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

сегодня, 14:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико09.01.2020 в 22:00 Не начался

Пресс-служба «Барселоны» в твиттере объявила заявку команды на Суперкубок Испании.

В список не попали: вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Артур и вингер Усман Дембеле. Все три футболиста восстанавливаются от травм.

Вратари: Нето, Иньяки Пенья, Тенас;

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Ленгле, Альба, Умтити, Фирпо, Ваге, Араухо;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, де Йонг, Видаль, Карлес Перес, Пуч, Фати, Кольядо;

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн.

В 1/2 финала Суперкубка Испании каталонцы 9 января сыграют с мадридским «Атлетико».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 16:05
Все здоровые в составе это хорошо! Удачи сине-гранатовым!
beefs
beefs
сегодня в 15:00
Барса ослаблена...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:56
Для Барсы Штеген это потеря....
cska plus
cska plus
сегодня в 14:50
Гном сам определился с составом.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:49
Удачи матрасникам!
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