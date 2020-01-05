Минамино дебютирует за «Ливерпуль» в матче против «Эвертона»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 3-го раунда Кубка Англии. В составе «мерсисайдцев» дебютирует новичок Такуми Минамино.
«Ливерпуль»: Адриан — Милнер, Гомес, Филлипс, Уильямс — Лаллана, Чиривелья, Джонс — Эллиот, Ориги, Минамино.
Запасные: Келлехер, Мане, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Брюстер, Хувер, Ларуси.
«Эвертон»: Пикфорд — Коулмен, Холгейт, Мина, Динь — Сидибе, Сигурдссон, Шнейдерлен, Уолкотт — Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запасные: Стекеленбург, Дэвис, Кин, Кен, Бейнс, Делф, Бернард.
Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.