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Минамино дебютирует за «Ливерпуль» в матче против «Эвертона»

сегодня, 18:25
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 3-го раунда Кубка Англии. В составе «мерсисайдцев» дебютирует новичок Такуми Минамино.

«Ливерпуль»: Адриан — Милнер, Гомес, Филлипс, Уильямс — Лаллана, Чиривелья, Джонс — Эллиот, Ориги, Минамино.

Запасные: Келлехер, Мане, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Брюстер, Хувер, Ларуси.

«Эвертон»: Пикфорд — Коулмен, Холгейт, Мина, Динь — Сидибе, Сигурдссон, Шнейдерлен, Уолкотт — Калверт-Льюин, Ришарлисон.

ЗапасныеСтекеленбург, Дэвис, Кин, Кен, Бейнс, Делф, Бернард.

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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shlifen
shlifen
сегодня в 19:58
Ливерпуль выставляет откровенно второй состав, а Эвертон играет основой - жаль а я думал что Ливерпуль не будет так уж откровенно сливать турнир... Понимаю конечно что это лишняя нагрузка, но это же всё таки дерби... =(((
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