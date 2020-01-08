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Ларссон: «Мне нравится „Барселона“, это моя любимая команда»

сегодня, 14:29

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признался, что хотел бы выступать в испанской Примере. 

Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, мне нравится «Барселона». Это моя любимая команда. Ла Лига — это моя мечта. Премьер-Лига тоже нечто особенное, но сейчас не стоит слишком много мечтать.

Ранее Ларссон рассказал о своей адаптации в России.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:50
Удачи, парень! Мы все знаем, любой мечтает вырваться из "Спартака", но, если не сможешь в "Барселону", беги хотя бы в "Кальмар" или "Мальме", да хоть в "Октыжпес", посмотри на Мелкадзе, который стал бомбардиром, как только свинтил (хоть временно) из Тарасовки!

Собирай вещи, верни назад паспорт, сделай пластику, чтобы жадный Федун не вернул тебя, но беги любым способом!
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