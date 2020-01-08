Ларссон: «Мне нравится „Барселона“, это моя любимая команда»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признался, что хотел бы выступать в испанской Примере.
Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, мне нравится «Барселона». Это моя любимая команда. Ла Лига — это моя мечта. Премьер-Лига тоже нечто особенное, но сейчас не стоит слишком много мечтать.
Ранее Ларссон рассказал о своей адаптации в России.
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Собирай вещи, верни назад паспорт, сделай пластику, чтобы жадный Федун не вернул тебя, но беги любым способом!