Ларссон: «Мне нравится „Барселона“, это моя любимая команда»

Нападающий «Спартака» признался, что хотел бы выступать в испанской Примере.

Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, мне нравится «Барселона». Это моя любимая команда. Ла Лига — это моя мечта. Премьер-Лига тоже нечто особенное, но сейчас не стоит слишком много мечтать.