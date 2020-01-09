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Ветераны «Спартака» провели матч, посвященный памяти Игоря Нетто

сегодня, 16:24

Сообщается, что команды ветеранов московского «Спартака» и сборной СССР провели матч, посвященный памяти Игоря Нетто (4:4).

 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения многолетнего капитана красно-белых и советской сборной.

В составе «Спартака» голами отметились Валерий Кечинов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров и Александр Ширко. У ветеранов сборной СССР два мяча забил Ролан Гусев, а Сергей Кирьяков и Ростислав Ровбель отличились по разу.

До матча одноклубники Нетто возложили цветы к его могиле на Ваганьковском кладбище.

Ранее УЕФА также почтил память Нетто.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:42
Хорошее дело.
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