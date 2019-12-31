Поздравления с Новым годом от российских клубов

вчера, 14:30

Теплые и искренние, простые и креативные поздравления клубов РПЛ — на «Соккер.ру»!

«Зенит»

Год назад футболисты «Зенита» просили у Деда Мороза чемпионство и получили желанный подарок в мае. Зенитовцам понравилось, теперь они хотят повторить и превзойти свой успех в 2020-м. А практичный Михаил Кержаков пожелал всем болельщикам быть осторожными в новогоднюю ночь: «Не отравитесь оливье!» А еще выяснилось, что в «Зените» все-таки знают счет деньгам: экономят на хлопушках. Ха-ха.

«Краснодар»

Если у вас проблемы с новогодним настроением, обязательно посмотрите, как выглядит парк «Краснодар» прямо сейчас. Снега нет, но это чудо.

А футболисты главной команды нарядились Дедами Морозами и устроили новогодний сюрприз для самых юных воспитанников академии. Неподдельный восторг детишек дорогого стоит.

«Ростов»

Футболисты команды-открытия первой части сезона, завершившей год в первой тройке РПЛ , записали поздравления болельщикам на своих родных языках.

Следите за обновлениями официального канала ФК «Ростов» на YouTube, лучшие спикеры клуба — Карпин и Попов, еще не озвучили свои пожелания. Видимо, их приберегли к новогоднему столу.

ЦСКА

Массу замечательных новогодних роликов, сделанных с душой, креативом и самоиронией, подготовили кузнецы армейского контента. Гинер снова все купил, Лукаса Сантоса взяли в армию, а Алана Дзагоева, оказывается, берегли для Нового года.

Не обошлось и без традиционных поздравлений.

«Локомотив»

На момент публикации статьи болельщиков «Локомотива» успел поздравить только Лука Джорджевич, но наверняка это только начало.

Нельзя пройти мимо «Новогодней сказки», которую «железнодорожники» устроили воспитанникам Ивашковского детского дома. Делегация «Локомотива» захватила с собой особенные подарки и отличное настроение.

«Уфа»

Креативные ребята из «Уфы» сняли клип на оригинальную песню с Дедом Морозом и Снегурочкой, а еще поздравили лично самых преданных болельщиков.

«Динамо»

«Бело-голубые» поздравили всех с «НОВиковЫМ годом»…

… и представили свой вариант «Иронии суДьбы».

«Урал»

Что просить у Деда Мороза, если ты футболист? Ответ на этот вопрос знают в футбольном клубе «Урал», где заставили футболистов и Павла Погребняка актерствовать!

И бэкстейдж со съемок новогоднего ролика вдогонку.

«Спартак»

2019-й получился для «Спартака» очень трудным, поэтому и поздравления с наступающим праздником сдержанные и спокойные. Но в новом году обещают радовать игрой. Поверим?

🖥 «Желаю, чтобы у вас в жизни было всё так, как вы хотите», – кэп Георгий Джикия и вице-капитан Роман Зобнин поздравляют всех красно-белых с наступающим Новым годом! 🎄

⠀#Спартак #Силавединстве #НовыйГод pic.twitter.com/Hd9uBtNYVf — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 31, 2019

🖥 «Ждём всех вас в следующем году на стадионе!», – душевное поздравление для красно-белых с наступающим Новым годом от Артёма Реброва и Андрея Ещенко 🎄

⠀#Спартак #Силавединстве #НовыйГод pic.twitter.com/6U02KC6D3B — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 31, 2019

«Ахмат»

Футболисты «Ахмата» исполнили желания малоимущих семей и приняли участие в благотворительной акции «Дари добро с Айшат».

«Рубин»

Казанцы рассказывают о новогодних традициях в семьях своих футболистов. Начали с Филипа Уремовича и Вячеслава Подберезкина.

А чуть раньше грузинские легионеры «Рубина» устроили праздник для пациентов Детской республиканской клинической больницы. За такие поступки всем футболистам и клубам отдельное уважение.

«Оренбург»

«Оренбург» запасся подарками для воспитанников детских домов, а Савелий Козлов и Артем Кулишев приготовили праздничный салат, названный в честь французского нападающего.

«Крылья Советов»

Футболисты самарского клуба записали новогодние поздравления для болельщиков. В новом году обещают улучшить результаты, ведь год Крысы — это год «Крыльев Советов», как заметил Сергей Рыжиков.

«Сочи»