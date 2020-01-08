«Ростов» опроверг слухи о проблемах Сигурдссона с алкоголем

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление клуба об информации о том, что игрок ушел из клуба из-за проблем с алкоголем.
В СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.
Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.
Благодаря успешной игре исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.
Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации.
Рагнара Сигурдссона - изгнал Карпин....
Ждем продолжения сериала...
С Арнором Сигурдссона и Гончаренко...
Рагнара Сигурдссона - изгнал Карпин....
Ждем продолжения сериала...
С Арнором Сигурдссона и Гончаренко...
Если это не алкоголь...не отсутствие денег на его зарплату - так напишите причину....
И не будет никаких "непроверенных информацией"....
Сами шпионские страсти нагнетают....Потом оправдашки выкладывают....
Если это не алкоголь...не отсутствие денег на его зарплату - так напишите причину....
И не будет никаких "непроверенных информацией"....
Сами шпионские страсти нагнетают....Потом оправдашки выкладывают....
Без них не встать без них не сесть
Бухнёт Рагнар известно Чемпионату ))
Без них не встать без них не сесть
Бухнёт Рагнар известно Чемпионату ))
" У нас в стране на каждый лье
По сто шпионов Ришелье.
Мигнёт француз — известно кардиналу."
" У нас в стране на каждый лье
По сто шпионов Ришелье.
Мигнёт француз — известно кардиналу."