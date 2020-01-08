«Ростов» опроверг слухи о проблемах Сигурдссона с алкоголем

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление клуба об информации о том, что игрок ушел из клуба из-за проблем с алкоголем.

В СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.

Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Благодаря успешной игре исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.