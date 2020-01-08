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«Ростов» опроверг слухи о проблемах Сигурдссона с алкоголем

сегодня, 16:05

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление клуба об информации о том, что игрок ушел из клуба из-за проблем с алкоголем.

В СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.

Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Благодаря успешной игре исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.

Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации.

 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:35
Гильфи Сигурдссона - изгнал Анчелотти....
Рагнара Сигурдссона - изгнал Карпин....

Ждем продолжения сериала...
С Арнором Сигурдссона и Гончаренко...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:24
Горой за игрока стоят. Респект!
Пердив-на-Дону
Пердив-на-Дону
сегодня в 16:22
Вранье ростовское от Федуна
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:22
Просто чтоб не было домыслов и сочиняшек журналистских надо давать бы хотя бы минимум инфы...Почему такой супер-ультра-мега-экстра игрок как описывает пресс-служба Ростова внезапно,имея контракт,резко срывается из команды....
Если это не алкоголь...не отсутствие денег на его зарплату - так напишите причину....
И не будет никаких "непроверенных информацией"....
Сами шпионские страсти нагнетают....Потом оправдашки выкладывают....
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:21
Наливать сегодня не будут.. расходимся
Faustello
Faustello ответил За адекватность
сегодня в 16:15
"Как информируется на сайте «Ростова», 33-летний защитник и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию. О причинах ухода футболиста ничего не говорится." Но поиск сенсаций днем и ночью. "Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной. Короче: " У нас в стране на каждый лье По сто шпионов Ришелье. Мигнёт француз — известно кардиналу."
Егоров там,а Нобель здесь
Без них не встать без них не сесть
Бухнёт Рагнар известно Чемпионату ))
max74
max74
сегодня в 16:14
Накера их распускать и перепечатывать ?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:10
"Как информируется на сайте «Ростова», 33-летний защитник и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию. О причинах ухода футболиста ничего не говорится." Но поиск сенсаций днем и ночью. "Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной. Короче:
" У нас в стране на каждый лье
По сто шпионов Ришелье.
Мигнёт француз — известно кардиналу."
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:08
Что бы не было проблем с алкоголем, покупайте заранее.
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