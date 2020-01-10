Василий Конов: «Кашшаи постоянно должен быть в России»

Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что новый руководитель департамента судейства РФС экс-венгерский судья Виктор Кашшаи должен постоянно находиться в России:

По моей информации Кашшаи и Ринг постоянно будут в России, это обязательное условие контракта. Сейчас встряска судейскому корпусу необходима. При всей странности выбора - это новые для нашего футбола, не ангажированные люди. Рассчитывать на какие-то закулисные игры с ними бессмысленно. У венгров карт-бланш, от них ждут строительство мощной системы. Это уже не первый приход европейцев в наше судейство. На этот раз - бюджетное. Никто не собирается сорить деньгами, их теперь считают. По этой причине не рассматривался вариант Коллины. Плюс у Коллины банально может не быть желания и амбиций для подобной работы. Кашшаи работал дома с молодыми судьями, учится в УЕФА и для него Россия может стать хорошей стартовой площадкой. Итак, что имеем - европеец, не дорого, перспективы (для него прежде всего) и отсутствие связей в России (что важно для нас). Выбор, конечно, странный, но любопытный. Посмотрим, как будет жить теперь наш судейский корпус.