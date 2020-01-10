Игорь Лебедев: «Продажа пива повысит посещаемость на стадионах»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о законопроекте, который позволит продавать пиво на стадионах:

Эта тема сегодня поднималась при обсуждении и уже сегодня, думаю, будет внесена соответствующая поправка по ограничении крепости пива до 5%. Это первый шаг по разрешению продажи пива, мы как авторы поддерживаем эту инициативу. Поскольку, наверное, стоит действительно с чего-то начинать.

В некоторых странах к тому же есть некоторые ограничения, в Италии тоже есть ограничения, и там тоже на 5%. Мы рассчитываем, что в целом разрешение на продажу пива поднимет посещаемость на российских стадионах. Но сложно сказать, на сколько в цифрах это будет выглядеть.