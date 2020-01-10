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Игорь Лебедев: «Продажа пива повысит посещаемость на стадионах»

сегодня, 16:54

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился мнением о законопроекте, который позволит продавать пиво на стадионах:

Эта тема сегодня поднималась при обсуждении и уже сегодня, думаю, будет внесена соответствующая поправка по ограничении крепости пива до 5%. Это первый шаг по разрешению продажи пива, мы как авторы поддерживаем эту инициативу. Поскольку, наверное, стоит действительно с чего-то начинать.

В некоторых странах к тому же есть некоторые ограничения, в Италии тоже есть ограничения, и там тоже на 5%. Мы рассчитываем, что в целом разрешение на продажу пива поднимет посещаемость на российских стадионах. Но сложно сказать, на сколько в цифрах это будет выглядеть.

Ранее своим мнением поделился другой автор этой инициативы - депутат Дмитрий Свищев

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Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 17:09
Игорь Лебедев: «Продажа пива повысит посещаемость биомусора на стадионах»
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:02
Лебедев-- поднимаю для тебя вверх безымянный палец.
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