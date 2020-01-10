Новичок «Динамо» Расул Мицаев: «Мне импонирует игра тер Штегена»

Новичок московского «Динамо» 17-летний голкипер поделился мнением о своем переходе в стан «бело-голубых»:

Эмоции сумасшедшие. Я – в «Динамо»! Мне тут всё очень нравится – классные тренировки, отношение к молодым футболистам, условия для работы, которые просто великолепны. На базе клуба есть буквально всё для того, чтобы играть и развиваться. Из современных вратарей мне импонирует тер Штеген, которые здорово играет как ногами, так и в рамке ворот. Но я не стремлюсь его копировать на поле – мне кажется, что каждый голкипер имеет свой стиль игры. Конечно, до перехода в «Динамо» я знал о Льве Яшине, знал, что это великий вратарь и единственный из всех футболистов этого амплуа, кто получал «Золотой мяч». Но когда был на просмотре в «Динамо» начал больше читать о нём, смотреть фильмы и телепередачи. Очень интересно и познавательно! Бывал ли на улице Льва Яшина в Грозном? Конечно, бывал. Там находится «Ахмат Арена», так что посещал улицу имени великого вратаря регулярно.