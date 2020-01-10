Президент Клуба фанатов сборной России одобрил продажу пива на стадионах

Президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов прокомментировал вероятное возвращение продажи пива на стадионах:

Во всём мире болельщики любят смотреть футбол, употребляя пенный напиток. Без пива этот мужское клуб стал менее привлекательным. Слава богу, эта традиция возвращается. Еще один важный момент. Значительная часть дохода от футбольных матчей для организаторов складывалась из продажи пива, и сейчас мы много обсуждаем и ищем способы каким образом увеличить доходную часть спортивных мероприятий, как сделать выгодным их для организаторов. Безусловно, разрешение на продажу пива на футбольных матчах поможет организаторам выходить в плюс.

Производители пива до введённых ограничений были основными спонсорами любительских турниров болельщиков и акции в поддержку сборной России, которые организовывали болельщики. К сожалению, никто не смог заменить пивных спонсоров, и у нас возникли проблемы с поиском финансирования наших мероприятий. Теперь, когда пиво вернётся в футбол, надеюсь, станет полегче со спонсорами.