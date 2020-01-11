Тренер «Борнмута» Хоу: «Настало время сплотиться и показать достойную игру»

Главный тренер «Борнмута» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Уофторда» в рамках 22-го тура АПЛ .

Нас ждет очень важный матч, игроки понимают это, тренерский штаб понимает это. На нашем стадионе будет очень хорошая атмосфера. Нам нужно возвращать наши позиции. Старт сезона вышел очень неплохим, были одержаны яркие победы, но не хватало стабильности.

Сейчас настало время сплотиться и показать достойную игру.