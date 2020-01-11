Тренер «Борнмута» Хоу: «Настало время сплотиться и показать достойную игру»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Уофторда» в рамках 22-го тура АПЛ.
Нас ждет очень важный матч, игроки понимают это, тренерский штаб понимает это. На нашем стадионе будет очень хорошая атмосфера. Нам нужно возвращать наши позиции. Старт сезона вышел очень неплохим, были одержаны яркие победы, но не хватало стабильности.
Сейчас настало время сплотиться и показать достойную игру.
«Вишни» опустились в зону вылета, где занимают 18 строчку, имея в активе 20 очков. В прошлом туре «Борнмут» с разгромом уступил «Вест Хэму».