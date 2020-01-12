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В «Спартаке» не сомневаются, что «Бэйцзин Гоань» выкупит Фернандо

сегодня, 15:39

Сообщается, что китайский клуб «Бэйцзин Гоань» должен закрыть трансфер полузащитника «Спартака» Фернандо до конца января.

Московский клуб рассчитывает на соблюдение китайской стороной всех обязательств и не сомневается в завершении сделки.

Напомним, китайский клуб должен выкупить Фернандо, аренда которого закончилась 31 декабря 2019 года.

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VIPded
VIPded
сегодня в 16:20
Мечтать не вредно...)))
makkie
makkie
сегодня в 16:08
Хитрые китайцы - платить не хотят и прикрываются своим лимитом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:02
Ну и зря...

Не думаю что сохранить в команде таких игроков как Фернандо и Зе Луиш было сверхсложным и затратным делом.....больше расстратили на Тилей-Кралей......
Еще можно согласиться с "ненужностью" Педро Роши и Луиса Адриано...спорно...но можно..
Но способствовать уходу Фернандо и Зе - непростительно....
Адаптированные мастеровитые парни....
А кого в нынешние времена можно привезти в Лигу за 10-15 млн мы видим по условным тем же Филиппам-Тилям-Кралям....
Спартаку бы не надеяться на соблюдение китайцами договора...а самим бы постараться договориться вернуть игрока "по обоюдному решению сторон".....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:00
Цорну не выгодно, чтоб он возвращался, иначе федуна будет труднее развести на новых зулусов
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:56
даже китайцы не хотят тарасовского жиробаса
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:56
Бедненькие,никак не могут от этого нувродекакигрока избавиться,ни те,ни другие,кто кого перехитрит:одни не хотят оставлять,другие не хотят чтоб возвращался...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:52
Как же Федун не хочет жирный мешок обратно брать - а придётся )))
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