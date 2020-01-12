В «Спартаке» не сомневаются, что «Бэйцзин Гоань» выкупит Фернандо

Сообщается, что китайский клуб «Бэйцзин Гоань» должен закрыть трансфер полузащитника «Спартака» Фернандо до конца января.
Московский клуб рассчитывает на соблюдение китайской стороной всех обязательств и не сомневается в завершении сделки.
Напомним, китайский клуб должен выкупить Фернандо, аренда которого закончилась 31 декабря 2019 года.
Не думаю что сохранить в команде таких игроков как Фернандо и Зе Луиш было сверхсложным и затратным делом.....больше расстратили на Тилей-Кралей......
Еще можно согласиться с "ненужностью" Педро Роши и Луиса Адриано...спорно...но можно..
Но способствовать уходу Фернандо и Зе - непростительно....
Адаптированные мастеровитые парни....
А кого в нынешние времена можно привезти в Лигу за 10-15 млн мы видим по условным тем же Филиппам-Тилям-Кралям....
Спартаку бы не надеяться на соблюдение китайцами договора...а самим бы постараться договориться вернуть игрока "по обоюдному решению сторон".....
Не думаю что сохранить в команде таких игроков как Фернандо и Зе Луиш было сверхсложным и затратным делом.....больше расстратили на Тилей-Кралей......
Еще можно согласиться с "ненужностью" Педро Роши и Луиса Адриано...спорно...но можно..
Но способствовать уходу Фернандо и Зе - непростительно....
Адаптированные мастеровитые парни....
А кого в нынешние времена можно привезти в Лигу за 10-15 млн мы видим по условным тем же Филиппам-Тилям-Кралям....
Спартаку бы не надеяться на соблюдение китайцами договора...а самим бы постараться договориться вернуть игрока "по обоюдному решению сторон".....