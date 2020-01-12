Хет-трик Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в гостевой игре 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы». «Горожане» (47 очков) поднимаются на второе место в турнирной таблице, «вилланы» (21 балл) - восемнадцатые.
Бирмингем, стадион Вилла Парк
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 1:6 (0:4)
Голы: Эль-Гази 90+1 (пенальти) - Марез 18, Марез 24, Кун Агуэро 28, Габриэл Жезус 45+1, Кун Агуэро 57, Кун Агуэро 81
«Астон Вилла»: Нюланд, Аль-Мохамади, Конса, Мингс, Хаусе, Тэйлор, Дуглас Луис (Накамба 65), Дринкуотер (Лэнсбери 79), Хурихейн (Трезеге 71), Эль-Гази, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо (Отаменди 63), Менди, Де Брюйне (Фоден 63), Родри (Гюндоган 71), Сильва, Марез, Кун Агуэро, Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Фернандиньо 50, Эль-Гази 53, Грилиш 80
Ранее «Ливерпуль» с минимальным счетом одолел «Тоттенхэм».
Но не буду спорить, что МС вовремя набрал форму сейчас. Посмотрим, сможет ли паравозик Пеп против лысого коллеги в ЛЧ))
Но не буду спорить, что МС вовремя набрал форму сейчас. Посмотрим, сможет ли паравозик Пеп против лысого коллеги в ЛЧ))
Игра в одну калитку.
А вот Реал смотрел и ухмылялся.
Игра в одну калитку.
А вот Реал смотрел и ухмылялся.