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Хет-трик Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Астон Виллу»

сегодня, 21:19
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 6Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в гостевой игре 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы». «Горожане» (47 очков) поднимаются на второе место в турнирной таблице, «вилланы» (21 балл) - восемнадцатые.

Бирмингем, стадион Вилла Парк

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 1:6 (0:4)
Голы: Эль-Гази 90+1 (пенальти) - Марез 18, Марез 24, Кун Агуэро 28, Габриэл Жезус 45+1, Кун Агуэро 57, Кун Агуэро 81

«Астон Вилла»: Нюланд, Аль-Мохамади, Конса, Мингс, Хаусе, Тэйлор, Дуглас Луис (Накамба 65), Дринкуотер (Лэнсбери 79), Хурихейн (Трезеге 71), Эль-Гази, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо (Отаменди 63), Менди, Де Брюйне (Фоден 63), Родри (Гюндоган 71), Сильва, Марез, Кун Агуэро, Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Фернандиньо 50, Эль-Гази 53, Грилиш 80

Ранее «Ливерпуль» с минимальным счетом одолел «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:32
Теперь Манчестер должен жениться на Вилле...
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 22:30
Ничего, скоро Дзюба произведёт фурор в Апл ! Агуэро будет горько плакать !
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:03
это вам не академку Ливерпуля выносить... Жаль сухаря не было....
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 22:01
С победой МС!
Брулин
Брулин
сегодня в 21:48
Всех с победой! Шикарный матч, просто пиршество для глаз - раскатали как по учебнику.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгодон 2
сегодня в 21:48
Однако Стогниенко в начале матча привел статистику,в которой АВ лидирует по глубине игры к своим воротам и склонности к обороне.
Не знаю, что Стогниенко приводил, но "Астон Вилла" - вторая по пропущенным и не последняя по забитым - в сущности, лучшая команда второй половины таблицы по забитым)). Стога я уже не слушаю давно, он набрал всяких Казанских в штат, испортился. С "Арсеналом" она вполне перестрелку устроила и не сидела в обороне.

Но не буду спорить, что МС вовремя набрал форму сейчас. Посмотрим, сможет ли паравозик Пеп против лысого коллеги в ЛЧ))
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 21:47
хм,крутое АПЛ нас ждет в след сезоне)
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 21:46
Первоклассно!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:46
Теннис!
волгодон 2
волгодон 2 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:39
Логичный исход, "Вилла" не умеет и не любит играть от обороны, поэтому для МС идеальный соперник)
Однако Стогниенко в начале матча привел статистику,в которой АВ лидирует по глубине игры к своим воротам и склонности к обороне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Roman73
сегодня в 21:38
Не стоило Астон- Вилле ставить Дринквотера сразу опорником. Тот случай, когда красивую игру не слишком хотелось смотреть. Игра в одну калитку. А вот Реал смотрел и ухмылялся.
Посмотрим, все впереди)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:36
счет прям как трафорде в свое время)) а игра получилась легкой, агуэро с дублем
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:34
Логичный исход, "Вилла" не умеет и не любит играть от обороны, поэтому для МС идеальный соперник)
Roman73
Roman73
сегодня в 21:34
Не стоило Астон- Вилле ставить Дринквотера сразу опорником. Тот случай, когда красивую игру не слишком хотелось смотреть.
Игра в одну калитку.
А вот Реал смотрел и ухмылялся.
beefs
beefs
сегодня в 21:30
Вилла сдалась...
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:28
как-то очень легко вышло
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 21:24
Тень Великого чемпиона Ливерпуля хехе...
particular
particular
сегодня в 21:20
Игра в одну калитку, которая часто была распахнута..:))
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:20
это сити умеет. только стабильности эта победа не добавит
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:20
По красоте разделали Виллу! Жаль не удалось в сухую. Агуэро с заслуженным достижением))
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