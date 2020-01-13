Моуриньо: «Жаль, что Танганга не форвард и не хавбек»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал дебют защитника «шпор» в игре 22-го тура АПЛ с «Ливерпулем»:

У парня есть причины быть довольным своим уровнем. Не результатом матча, а дебюту.

То, что он сделал - удивительно. Большего он и не мог сделать. Сначала играл против Мане, затем против Салаха. Думаю, что Танганга сыграл фантастически.

Это хороший момент для него. Это послание для молодых футболистов из академии. Если у игрока есть правильные качества и правильное отношение к делу, то для него появляется шанс выйти на поле.

Жаль, что он не нападающий и не полузащитник. Однако это еще один игрок в нашем распоряжении. Я думаю, что теперь Мане с Салахом знают, кто такой Танганга. До матча они его не знали, поэтому думаю, что они удивились его присутствию в заявке.

Парень был действительно хорош. Так что давайте улыбаться из-за Танганга, а не плакать из-за травм Сиссоко, Кейна, Льориса и Дэвиса.