Моуриньо: «Жаль, что Танганга не форвард и не хавбек»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал дебют защитника «шпор» Джафета Танганга в игре 22-го тура АПЛ с «Ливерпулем»:
У парня есть причины быть довольным своим уровнем. Не результатом матча, а дебюту.
То, что он сделал - удивительно. Большего он и не мог сделать. Сначала играл против Мане, затем против Салаха. Думаю, что Танганга сыграл фантастически.
Это хороший момент для него. Это послание для молодых футболистов из академии. Если у игрока есть правильные качества и правильное отношение к делу, то для него появляется шанс выйти на поле.
Жаль, что он не нападающий и не полузащитник. Однако это еще один игрок в нашем распоряжении. Я думаю, что теперь Мане с Салахом знают, кто такой Танганга. До матча они его не знали, поэтому думаю, что они удивились его присутствию в заявке.
Парень был действительно хорош. Так что давайте улыбаться из-за Танганга, а не плакать из-за травм Сиссоко, Кейна, Льориса и Дэвиса.