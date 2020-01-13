ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Жаль, что Танганга не форвард и не хавбек»

сегодня, 08:09
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал дебют защитника «шпор» Джафета Танганга в игре 22-го тура АПЛ с «Ливерпулем»:

У парня есть причины быть довольным своим уровнем. Не результатом матча, а дебюту.

То, что он сделал - удивительно. Большего он и не мог сделать. Сначала играл против Мане, затем против Салаха. Думаю, что Танганга сыграл фантастически.

Это хороший момент для него. Это послание для молодых футболистов из академии. Если у игрока есть правильные качества и правильное отношение к делу, то для него появляется шанс выйти на поле.

Жаль, что он не нападающий и не полузащитник. Однако это еще один игрок в нашем распоряжении. Я думаю, что теперь Мане с Салахом знают, кто такой Танганга. До матча они его не знали, поэтому думаю, что они удивились его присутствию в заявке.

Парень был действительно хорош. Так что давайте улыбаться из-за Танганга, а не плакать из-за травм Сиссоко, Кейна, Льориса и Дэвиса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Надеюсь, „Манчестер Сити“ попадет в Лигу чемпионов»
Сегодня, 09:09 Комментарии0
Агуэро: «Постараюсь побить рекорд Ширера по голам в АПЛ»
Сегодня, 09:00 Комментарии1
Конте: «Я не имбецил. Алексис Санчес должен быть в форме, чтобы играть»
Сегодня, 08:45 Комментарии0
Гвардиола: «Лучшей девяткой в мире считаю Месси, но Агуэро большой талант»
Сегодня, 08:35 Комментарии1
Лукаку об игре Де Брюйне: «Брат, какой же ты о*****ый»
Сегодня, 08:24 Комментарии3
Кальдара: «Возвращение в „Аталанту“ - отправная точка для меня»
Вчера, 22:04 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 08:44
Удивительно, что поплакался только в конце...)))
cska plus
cska plus
сегодня в 08:15
Жозик технично дал нам понять, что неудача в том матче была из-за многочисленных травм.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100