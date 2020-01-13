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Орлов: «„Зенит“ ищет креативного полузащитника»

сегодня, 10:40

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зениту» нужно усиление в зимнее трансферное окно:

Конечно. Но зимняя покупка футболистов – огромный риск. Хорошего игрока ни одна команда не отпустит в середине сезона. Это просто стечение обстоятельств, что год назад все так сошлось в «Зените». Закончился чемпионат в Аргентине, и Барриос к нам пришел.

У бразильцев та же ситуация. Но много игроков из Южной Америки в команде – это повод для тревоги. Пятеро зенитовских аргентинцев это подтвердили. Это была, на мой взгляд, неоправданная трата средств, их теперь никак не отбить.

Хорошо, что так удачно все сложилось с Паредесом – за 40 млн евро его купил ПСЖ. За Дриусси более 20 млн отдали, хотя кто-то писал, что только 12. Но дело не в точности цифр. Зимой удачи не так часто приходят.

Так вот, «Зениту» сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. ­Команда имеет двух выдающихся нападающих, это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Тут Жулиано пришелся бы ко двору.

Возвращать бразильца не надо, теперь это уже история. Возвращать можно только своих. Мне и Сергей Богданович Семак, и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку», и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый фэйр-плей сейчас «Зениту» это позволяет.

Ранее Орлов поделился мнением о выступлении «Зенита» в 2019 году. 

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Faustello
Faustello
сегодня в 11:55
Заголовок похож на объявление на заборе или столбе ))
Юрниекс
Юрниекс ответил spartach n1
сегодня в 11:50
Неужели креатива вилкова недостаточно ?
Проще проще и дешевле еще двух- трех новых вилковых наигрывать..а то упустите "чемпионство".
wingback
wingback
сегодня в 11:45
Можно подумать, к конской днине кто-то приличный поедет...
max74
max74
сегодня в 11:33
Где ?
112910415
112910415
сегодня в 11:19
креативные полузащитники немедленно начали прятаться
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:14
для кубка России нужен именно креативный полузащитник
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:05
Где вы его найдете? Такой игрок это вам не стаи тренирующихся в академиях ногомячистов пустозвонов.Таких во всем мире может десять и то вряд ли.Это поиск Пирло,Дзолы,Месси,Бэкхема,,Хави.Купят кого-нибудь, объявят что может.Такого умненького который вопреки видно уже в 10-11 лет.Их нет,их надо искать и беречь.Такие игроки драгоценность.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил drug01
сегодня в 10:47
Бомжа стихия..)
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 10:46
Шо все мало своих второсортных аргов?
Смешно за проект)))
drug01
drug01
сегодня в 10:46
Зенит постоянно в поисках....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:46
Может хватит?!). Щека не треснет!?).
spartach n1
spartach n1
сегодня в 10:43
Неужели креатива вилкова недостаточно ?
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