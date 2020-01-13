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Рахимич – о Кашшаи: «Странно, что на такую должность назначают иностранца»

сегодня, 09:37

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

Помню, что Кашшаи судил матч ЦСКА в Лиге чемпионов, но не запомнился какими-то решениями в той встрече. Вообще, на мой взгляд, выглядит немного странно, что на такую должность назначают иностранца. Возникает такое чувство, что в России нет своих специалистов, чтобы справиться с этой задачей. Но главное, чтобы судейство изменилось в лучшую сторону, и представителям клубов не приходилось жаловаться на работу рефери, как это происходило в последние полгода.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:20
Это от отчаяния,"по результатам изучения информации из соцсетей".Сейчас вся мировая политика хехемонов на этом стоит,а мы что,хуже???
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
сегодня в 10:08
не в первой.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:47
Своим уже веры нет. Хотя и Кашшаи чел сомнительный, зарплату то небось в "старом" окошечке получать будет?!?
VIPded
VIPded
сегодня в 09:45
Лишь бы не сильно обрусевшим был этот иностранец...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:45
Нет пророков в своём Отечестве.
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