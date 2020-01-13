Рахимич – о Кашшаи: «Странно, что на такую должность назначают иностранца»

Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал назначение Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС .

Помню, что Кашшаи судил матч ЦСКА в Лиге чемпионов, но не запомнился какими-то решениями в той встрече. Вообще, на мой взгляд, выглядит немного странно, что на такую должность назначают иностранца. Возникает такое чувство, что в России нет своих специалистов, чтобы справиться с этой задачей. Но главное, чтобы судейство изменилось в лучшую сторону, и представителям клубов не приходилось жаловаться на работу рефери, как это происходило в последние полгода.