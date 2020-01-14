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Самый богатый человек Африки может купить «Арсенал»

сегодня, 13:45

Нигерийский бизнесмен Алико Данготе, являющийся самым богатым человеком Африки, заявил, что может купить лондонский «Арсенал» в 2021 году.

Это клуб, который я бы хотел однажды приобрести. Но подчеркиваю, что цена наших нынешних наших проектов – 20 млрд долларов, и это то, на чем я на самом деле концентрируюсь.

Я стараюсь завершить строительство компании. А уже после, возможно, в 2021 году мы сможем перейти к «Арсеналу». Сейчас я пытаюсь вывести свою компанию на следующий уровень.

Данготе - основатель Dangote Group, самого большого конгломерата в Западной Африке. Компания производит потребительские товары, среди которых – цемент, сахар, рис, мука и рыба. Состояние 62-летнего бизнесмена оценивается в 11 млрд долларов.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:06
Может купить, а может и не купить?!?
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:01
Для этого ему придется почту Крёнке завалить нигерийскими письмами))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:52
лучше уж тульский купить, дешевле выйдет)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:48
Накопил, похоже
LMI
LMI
сегодня в 13:45
Который год он уже хочет
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