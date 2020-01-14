Самый богатый человек Африки может купить «Арсенал»

Нигерийский бизнесмен Алико Данготе, являющийся самым богатым человеком Африки, заявил, что может купить лондонский «Арсенал» в 2021 году.

Это клуб, который я бы хотел однажды приобрести. Но подчеркиваю, что цена наших нынешних наших проектов – 20 млрд долларов, и это то, на чем я на самом деле концентрируюсь.

Я стараюсь завершить строительство компании. А уже после, возможно, в 2021 году мы сможем перейти к «Арсеналу». Сейчас я пытаюсь вывести свою компанию на следующий уровень.