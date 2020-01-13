Кто самый дорогой футболист планеты? И как это посчитать?

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CIES Football Observatory знает его имя и называет стоимость — 265 миллионов евро. «Соккер.ру» вывешивает ценники.

Футбольная обсерватория CIES начинает год с традиционной оценки стоимости футболистов «большой пятерки». В отличие от более известного у нас «Трансфермаркта», CIES использует индивидуальный, а не механический подход в оценке стоимости футболистов. Из методологической записки можно узнать о параметрах, которым руководствуются аналитики.

Как выяснить, кто самый дорогой футболист планеты?

1. Трансферные слухи. По крупицам собирается информация о каждом футболисте, особенно ценны знания о предложениях, которые поступали клубу или агенту предмета исследования, и если там фигурируют конкретные цифры — прекрасно. Иногда становится известно, за сколько игрока готов продать его клуб. Сопоставив спрос с предложением, можно вывести объективную стоимость того или иного футболиста, ведь в конечном итоге нужно знать, кто и сколько стоит в конкретный момент времени. «Трансфермаркт» дает скорее теоретические цифры, помогающие ориентироваться в уровне и перспективах футболистов относительно друг друга.

2. Экономический уровень клуба-покупателя и клуба-продавца. Немаловажно также, кто будет платить по счету, поэтому даже приведенные ниже цифры носят условный характер, ведь рассчитаны для усредненного покупателя, хотя очевидно, что цена на одного и того же футболиста для «Барселоны» и для «Борнмута» не будет одинаковой. При этом сам факт участия в переговорах топ-клуба может взвинтить ценник, именно поэтому гранды «интересуются» сотнями футболистов каждый день: информация бессовестно вбрасывается в прессу лицами и организациями, которые заинтересованы в том, чтобы продать подороже. Этот параметр имеет и обратную силу: чем больше клуб — тем дороже его футболисты. Просто в силу статуса.

3. Выступления на клубном уровне. С этим справятся даже младшие аналитики. Понятно, что перед покупкой нужно определить, как регулярно играет футболист за свою нынешнюю команду, какая у него статистика, чем выделяется и чем огорчает.

4. Выступления на уровне сборных. Статус «игрок национальной сборной» автоматически дает ряд преимуществ и поднимает стоимость игрока. В АПЛ , как мы знаем, даже есть правило, согласно которому нужно иметь 70% матчей за свою сборную, которая располагается не ниже 70 позиции в рейтинге ФИФА , за два предыдущих года, чтобы получить разрешение на работу. Иначе придется доказывать свою профпригодность в частном порядке. Конечно, важно не просто играть на международном уровне, но и делать это хорошо.

5. Результаты клуба и сборной. Предыдущие два пункта — об индивидуальной активности, а здесь речь идет о командных успехах. Титулованные особы котируются выше.

6. Возраст. Понятно, это важнейший фактор. При одинаковой текущей статистике у 25-летнего и 33-летнего будут разные коэффициенты в зависимости от стоимости.

7. Позиция. Вратари, защитники, полузащитник и нападающие ценятся неодинаково. Так было, так есть и так будет всегда. Впрочем, это довольно гибкий параметр.

8. Текущая лига. Есть большая разница между успехами, скажем, в Испании и в Румынии. Лига, в которой выступает футболист, автоматически определяет потолок его стоимости. Даже если у нас в РПЛ появится настоящий гений, его невозможно будет продать за 200 млн.

Описанные пункты входят в первый этап оценки, по итогам которого формируется базисная стоимость футболиста, которая может претерпевать изменения и на повышение, и на понижение по ходу второго этапа, цель которого — назвать текущую цену.

9. Срок действия контракта. Очевидно, что футболист стоит разных денег за год до истечения контракта и с пятилетними обязательствами перед своим клубом.

10. Год перехода. Есть разница, когда покупать игрока: в год чемпионата мира одни цены, в нечетные — другие, летом и зимой тоже неодинаковые. Ситуация на рынке напрямую влияет на отдельные сделки.

11. Стоимость имиджа. Часто приходится платить не только за чисто футбольные скиллы, но и делиться с продавцом частью будущей прибыли от использования образа спортсмена. В современном мире это нельзя не учитывать.

12. Национальность. Тоже важный момент. Во-первых, наличие или отсутствие определенного паспорта способно закрывать и открывать двери, во-вторых, есть негласное разделение наций по уровню «футбольности».

Мы ограничимся только этой дюжиной основных пунктов, в действительности, CIES Football Observatory использует 57 переменных для точного определения стоимости футболистов. Через этот алгоритм проведены все футболисты топ-5 лиг, хотя некоторые пункты пришлось опустить, усреднив информацию о покупателях. Ниже — 20 футболистов, оцененных в 100 миллионов евро и дороже.