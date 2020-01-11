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Игроки иркутского «Зенита» полгода не получают зарплату

сегодня, 12:18

Сообщается, что иркутский «Зенит» имеет серьёзные проблемы с финансированием. Футболисты не получают зарплату в клубе уже шесть месяцев. В последний раз игроки получали деньги в июле прошлого года. Из-за проблем с финансированием футболисты вынуждены подрабатывать в свободное время грузчиками и таксистами.

«Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», — прокомментировал ситуацию капитан «Зенита» Илья Кенгуров.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Faustello
сегодня в 12:53
Товарищи в Иркутске). В Питере буржуины).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:51
Был бы волшебником поменял буржуинов Питера с иркутянами. Грузчик Дзюба!). Таксист Оздоев!). Жаль нет Паредеса)).
Храневец
Храневец
сегодня в 12:39
ИДИТЕ РОБЯТА РАБОТАТЬ ЧЕРНЫМИ ЛЕСОРУБАМИ !
Faustello
Faustello
сегодня в 12:33
Всё съели питерские товарищи ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:32
Вся надежда на воспитанника....
Андрея Ещенко....

А вообще конечно безобразие....
УК РФ Статья 145.1. Невыплата заработной платы.
1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы.......наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей.....либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:32
зенит без газа бессилен...
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:27
Потому и не получают, потому что иркутского
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:24
Вот такая здоровая атмосфера должна стать нормой и в питирском "проекте"! Хватит плодить коммунизм для избранных тунеядцев!
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