Игроки иркутского «Зенита» полгода не получают зарплату

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Сообщается, что иркутский «Зенит» имеет серьёзные проблемы с финансированием. Футболисты не получают зарплату в клубе уже шесть месяцев. В последний раз игроки получали деньги в июле прошлого года. Из-за проблем с финансированием футболисты вынуждены подрабатывать в свободное время грузчиками и таксистами.

«Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», — прокомментировал ситуацию капитан «Зенита» Илья Кенгуров.