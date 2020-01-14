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«Барселона» впервые возглавила рейтинг клубов по доходам

сегодня, 11:30

Финансовое агентство Deloitte опубликовало отчет о доходах футбольных клубов в сезоне-2018/19.

Возглавила рейтинг «Барселона», заработавшая 840,8 млн евро, что позволило ей с весомым отрывом обогнать главного конкурента – «Реал» (757,3 млн).

Третье место занял «Манчестер Юнайтед», заработавший 711,5 млн.

Также отмечается, что у 20 богатейших клубов мира доходы выросли на 11,9% по сравнению с предыдущим периодом – до 9,3 млрд евро.

Самым богатым клубом Лондона впервые с сезона-1996/97 стал «Тоттенхэм». У «шпор» 8 место в рейтинге, «Челси» – на девятом, «Арсенал» – 11-й.

Кроме того агентство отметило, что подписание Криштиану Роналду вернуло «Ювентус» в топ-10 списка. Туринцы в сезоне-2018/19 заработали 459,7 млн евро.

Ранее «Соккер.ру» сделал подробный анализ оценки стоимости футболистов по версии футбольной обсерватории CIES.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил GrafDrakula
сегодня в 12:35
Забавно, что когда Барса рвала всех на своем пути в начале десятых и немного в середине, то ни разу не была на 1 месте))) А как сосе.. кхм, не выигрывает в лч на протяжении 5 лет, так на первое место выходит)
Это обусловлено ростом поколения , их 10-14 летние болельщики на тот момент выросли , и стали платежно способны ))) Тот же МЮ сейчас в лидерах и за наследство Ферги , а не и за нынешних реалий .
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:29
Во у них бухгалтерия работает...
Причем тут бугалтерия ? За них играет самый популярный футболист мира , и их масшатбные победы дали такой результат . Чем больше они выигрывали тем больше популярность и тем лучше им предлагают контракты . Учитывая все это , у них отрыв должен быть в разы больше
GrafDrakula
GrafDrakula
сегодня в 12:24
Забавно, что когда Барса рвала всех на своем пути в начале десятых и немного в середине, то ни разу не была на 1 месте)))
А как сосе.. кхм, не выигрывает в лч на протяжении 5 лет, так на первое место выходит)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:21
Во у них бухгалтерия работает...
ziborock
ziborock
сегодня в 11:54
А стоило то Малкона бомжам в мешке продать!)))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 11:48
МЮ как бы беспонтово не играл , все равно держит марку . Хорошое наследство Фергюсон оставил .
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