«Барселона» впервые возглавила рейтинг клубов по доходам

сегодня, 11:30

Финансовое агентство Deloitte опубликовало отчет о доходах футбольных клубов в сезоне-2018/19.

Возглавила рейтинг «Барселона», заработавшая 840,8 млн евро, что позволило ей с весомым отрывом обогнать главного конкурента – «Реал» (757,3 млн).

Третье место занял «Манчестер Юнайтед», заработавший 711,5 млн.

Также отмечается, что у 20 богатейших клубов мира доходы выросли на 11,9% по сравнению с предыдущим периодом – до 9,3 млрд евро.

Самым богатым клубом Лондона впервые с сезона-1996/97 стал «Тоттенхэм». У «шпор» 8 место в рейтинге, «Челси» – на девятом, «Арсенал» – 11-й.

Кроме того агентство отметило, что подписание Криштиану Роналду вернуло «Ювентус» в топ-10 списка. Туринцы в сезоне-2018/19 заработали 459,7 млн евро.