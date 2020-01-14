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«Лацио» разгромил «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии

сегодня, 21:54
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)4 : 0Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)КремонезеМатч завершен

«Лацио» уверенно обыграл «Кремонезе» в поединке 1/8 финала Кубка Италии. Благодаря этой победе римляне вышли в следующий раунд турнира.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Кремонезе» 4:0 (2:0)
Голы: Патрик 10, Пароло 26, Иммобиле 58 (пенальти), Баштуш 89

«Лацио»: Прото, Баштуш, Луис Фелипе (Андерсон 59), Ачерби, Патрик, Пароло, Катальди (Андре Андерсон 61), Бериша, Хони, Адеканье, Иммобиле (Минала 72)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Кремонезе»: Агацци (Равалья 30), Караччоло, Бьянкетти, Терранова, Зортеа (Боултам 54), Арини (Вальцания 71), Кастаньетти, Дели, Рензетти, Паломби, Чиофани
Главный тренер: Растелли Массимо.

Предупреждения: Луис Фелипе 46, Кастаньетти 56, Дели 82

Судья: Маджони Лоренцо.

Отметим, что ранее путевку в четвертьфинал Кубка Италии оформил «Наполи»

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 22:53
Мегадостижение...)))
beefs
beefs
сегодня в 22:52
Все идёт по графику...
juvenale
juvenale
сегодня в 22:42
да ладно вам уже не палится)))уже и с основного акка брулин лайкает)))
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 22:36
С победой.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:32
Силы были не равны
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 22:20
Размялись! Даже наш Баштуш заколотил! Всё хорошо!
shlomo
shlomo
сегодня в 22:16
Ожидаемо..но слишком много...
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 22:14
А вевропе снова ЧФР,Рен,Селтик))))!!! ахахах)))) стыдно
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 22:11
И тут даже бревно пенальти било липовое))) ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ!!!
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 22:09
Шлак обыграл Хлам)хааххаха
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:03
С победой
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