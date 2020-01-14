«Лацио» разгромил «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии

«Лацио» уверенно обыграл «Кремонезе» в поединке 1/8 финала Кубка Италии. Благодаря этой победе римляне вышли в следующий раунд турнира.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Кремонезе» 4:0 (2:0)
Голы: Патрик 10, Пароло 26, Иммобиле 58 (пенальти), Баштуш 89
«Лацио»: Прото, Баштуш, Луис Фелипе (Андерсон 59), Ачерби, Патрик, Пароло, Катальди (Андре Андерсон 61), Бериша, Хони, Адеканье, Иммобиле (Минала 72)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Кремонезе»: Агацци (Равалья 30), Караччоло, Бьянкетти, Терранова, Зортеа (Боултам 54), Арини (Вальцания 71), Кастаньетти, Дели, Рензетти, Паломби, Чиофани
Главный тренер: Растелли Массимо.
Предупреждения: Луис Фелипе 46, Кастаньетти 56, Дели 82
Судья: Маджони Лоренцо.
Отметим, что ранее путевку в четвертьфинал Кубка Италии оформил «Наполи».