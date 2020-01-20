Шюррле выделил игрока «Спартака», который его больше всех удивил

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о том, кто из одноклубников больше всех его удивил.
Если говорить о том, удивил ли кто-то из игроков «Спартака», о которых ничего не знал ранее, то с первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать.
Ранее Андре высоко отозвался о президенте «Спартака» Леониде Федуне.
Больше всех в этом сезоне в Спартаке удивил именно Шюррле. Никто от него не ожидал такой беззубой игры.
Больше всех в этом сезоне в Спартаке удивил именно Шюррле. Никто от него не ожидал такой беззубой игры.
Интересно, куда его тренер будет ставить весной?
Вроде и в центре игра идёт, но и на флангах нужно обострять - а некому.
Интересно, куда его тренер будет ставить весной?
Вроде и в центре игра идёт, но и на флангах нужно обострять - а некому.