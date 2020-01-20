Шюррле выделил игрока «Спартака», который его больше всех удивил

Полузащитник «Спартака» рассказал о том, кто из одноклубников больше всех его удивил.

Если говорить о том, удивил ли кто-то из игроков «Спартака», о которых ничего не знал ранее, то с первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать.