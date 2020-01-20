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Шюррле выделил игрока «Спартака», который его больше всех удивил

сегодня, 09:54

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал о том, кто из одноклубников больше всех его удивил.

Если говорить о том, удивил ли кто-то из игроков «Спартака», о которых ничего не знал ранее, то с первой тренировки было видно, что Зелихман Бакаев большой-большой талант. Очень голодный до футбола, фантастически мотивированный парень. Он любит бежать, бороться. У него отличная левая нога. Уверен, что у сильного тренера, который сможет направить его эмоции в нужное русло, Бакаев и в дальнейшем будет расти и прогрессировать.

Ранее Андре высоко отозвался о президенте «Спартака» Леониде Федуне

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:27
Бежать надо бакаеву из этого проекта чтоб спасти карьеру, пока не плздно
cska plus
cska plus
сегодня в 13:02
Фрица удивили все хрющи насколько они смешные.
sn_spb
sn_spb
сегодня в 10:45
Я думаю даже болельщики Спартака согласятся со мной.

Больше всех в этом сезоне в Спартаке удивил именно Шюррле. Никто от него не ожидал такой беззубой игры.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:43
З.Бакаеву нужен сильный клуб и сильный тренер, Спартак и Тедеско явно не тянут. Возможен регресс, а не прогресс.
makkie
makkie
сегодня в 10:20
Бакаев молодец, сильно спрогрессировал в последние годы - и в Арсенале, и в Спартаке.
Интересно, куда его тренер будет ставить весной?
Вроде и в центре игра идёт, но и на флангах нужно обострять - а некому.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:17
а забеги Мирзова его не удивили?
Sargent
Sargent
сегодня в 10:12
10-е место Шуррле не удивляет?
Павел Амурский
Павел Амурский ответил Gelious
сегодня в 10:05
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Особенно, Москалёв хорош, любого удивит.
Gelious
Gelious
сегодня в 09:58
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