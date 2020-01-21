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Влашич: «Не знаю, сколько ещё пробуду в ЦСКА»

сегодня, 15:11

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем будущем в составе московского клуба.

Я всегда думаю о завтрашнем дне, о предстоящей тренировке, о следующем матче. Далеко вперед не загадываю. Безусловно, где-то глубоко в подсознании есть мысли о возможности однажды переехать в более сильный чемпионат. Но в настоящий момент все мои мысли и стремления направлены на ЦСКА, потому что здесь мне комфортно, я люблю этот клуб, мне здесь хорошо, и я все сделаю для того, чтобы помочь клубу добиться высоких результатов.

Не знаю, сколько ещё я здесь пробуду. Может быть, год, может быть, два. Абсолютно не задумываюсь об этом. Сейчас я хочу быть здесь и телом, и мыслями. Я уверен в своем качестве, в уровне своего таланта, в том, что умею делать на поле. Знаю, что однажды это произойдет, через определенное время я переберусь в топ-чемпионат, потому что мой уровень позволит мне там играть. Но в настоящий момент все мои мысли направлены на ЦСКА. Я счастлив здесь и хочу выступать за этот клуб.

Напомним, что Влашич был признан лучшим игроком ЦСКА в декабре.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:32
В ЦСКА прислушиваются к мнению игроков, ибо насильно играть не заставишь. Всегда булет так.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
сегодня в 16:29
Задержишься,вышвырнут как Зорана !
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 16:04
    Намылился уже...
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 15:59
    Как только предложение появится из топ клуба, так сразу и уйдешь из ЦСКА.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 15:47
    Влашич помогает Фернандесу, Акинфееву тащить команду . Очень качественный игрок, вот только помощники медленно прогрессируют ......к сожалению.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 15:45
    Правильно, не надо об этом думать. Жека харьковский уже подумал.
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 15:43
    Задержишься,вышвырнут как Зорана !
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