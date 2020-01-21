Влашич: «Не знаю, сколько ещё пробуду в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своем будущем в составе московского клуба.

Я всегда думаю о завтрашнем дне, о предстоящей тренировке, о следующем матче. Далеко вперед не загадываю. Безусловно, где-то глубоко в подсознании есть мысли о возможности однажды переехать в более сильный чемпионат. Но в настоящий момент все мои мысли и стремления направлены на ЦСКА , потому что здесь мне комфортно, я люблю этот клуб, мне здесь хорошо, и я все сделаю для того, чтобы помочь клубу добиться высоких результатов.