Влашич: «Не знаю, сколько ещё пробуду в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем будущем в составе московского клуба.
Я всегда думаю о завтрашнем дне, о предстоящей тренировке, о следующем матче. Далеко вперед не загадываю. Безусловно, где-то глубоко в подсознании есть мысли о возможности однажды переехать в более сильный чемпионат. Но в настоящий момент все мои мысли и стремления направлены на ЦСКА, потому что здесь мне комфортно, я люблю этот клуб, мне здесь хорошо, и я все сделаю для того, чтобы помочь клубу добиться высоких результатов.
Не знаю, сколько ещё я здесь пробуду. Может быть, год, может быть, два. Абсолютно не задумываюсь об этом. Сейчас я хочу быть здесь и телом, и мыслями. Я уверен в своем качестве, в уровне своего таланта, в том, что умею делать на поле. Знаю, что однажды это произойдет, через определенное время я переберусь в топ-чемпионат, потому что мой уровень позволит мне там играть. Но в настоящий момент все мои мысли направлены на ЦСКА. Я счастлив здесь и хочу выступать за этот клуб.
Напомним, что Влашич был признан лучшим игроком ЦСКА в декабре.