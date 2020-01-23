Тренер «Кёльна»: «Мы едем в Дортмунд не для того, чтобы скоротать время»

Главный тренер «Кельна» поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Д.

Я готовлю команду к игре. Ребята на протяжении всей своей карьеры понимают, что есть стадионы, которые имеют особенное значение. Мне не нужно специально подогревать атмосферу перед игрой в Дортмунде. На нашем стадионе тоже шумно, когда дело доходит до игры. В «Боруссии» есть целый ряд отличных игроков. С Холандом они получили заметное подкрепление. Но мы ориентируемся на себя.

Мы хотим снова показать наш футбол. Команда нашла в этом удовольствие. В Дортмунде нам нужен высший балл. Мы его привезем. Мы едем в Дортмунд не для того, чтобы скоротать время.