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Тренер «Кёльна»: «Мы едем в Дортмунд не для того, чтобы скоротать время»

сегодня, 17:10
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб КельнКельнЗавтра в 22:30 Не начался

Главный тренер «Кельна» Маркус Гиздол поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Д.

Я готовлю команду к игре. Ребята на протяжении всей своей карьеры понимают, что есть стадионы, которые имеют особенное значение. Мне не нужно специально подогревать атмосферу перед игрой в Дортмунде. На нашем стадионе тоже шумно, когда дело доходит до игры. В «Боруссии» есть целый ряд отличных игроков. С Холандом они получили заметное подкрепление. Но мы ориентируемся на себя.

Мы хотим снова показать наш футбол. Команда нашла в этом удовольствие. В Дортмунде нам нужен высший балл. Мы его привезем. Мы едем в Дортмунд не для того, чтобы скоротать время.

«Кельн» после 18 туров занимает 13 строчку, имея в активе 20 очков. В прошлом туре команда обыграла «Вольфсбург».

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