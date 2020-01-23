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«Интер» арендовал хавбека «Челси» Мозеса

сегодня, 18:58

Пресс-служба «Интера» на официальном сайте сообщила о подписании полузащитника «Челси» Виктора Мозеса на правах аренды.

Соглашение с 29-летним нигерийским хавбеком рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Мозес уже работал под руководством тренера «нерадзурри» Антонио Конте в «Челси».

Еще одним новичком «Интера» в ближайшее время может стать полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен

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Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 19:20
Весь шлак подписывает интер ,янг,санчес ,мозес,не удивлюсь если и лингарда подпишут
Практически наверняка уже туда перейдет. Засланный Парик, очевидно, решил угробить "Интер", а заодно и бывшему работодателю Роме помочь, сплавив шлак))
dimagas2
dimagas2 ответил fanliverpoolfan 2
сегодня в 19:16
Весь шлак подписывает интер ,янг,санчес ,мозес,не удивлюсь если и лингарда подпишут
А может замахнутся на самого Бэйла)))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 19:14
Весь шлак подписывает интер ,янг,санчес ,мозес,не удивлюсь если и лингарда подпишут
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:02
Витька даже 11 номер взял))
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