«Интер» арендовал хавбека «Челси» Мозеса

сегодня, 18:58

Пресс-служба «Интера» на официальном сайте сообщила о подписании полузащитника «Челси» на правах аренды.

Соглашение с 29-летним нигерийским хавбеком рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что Мозес уже работал под руководством тренера «нерадзурри» Антонио Конте в «Челси».

Еще одним новичком «Интера» в ближайшее время может стать полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.