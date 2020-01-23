«Интер» арендовал хавбека «Челси» Мозеса

Пресс-служба «Интера» на официальном сайте сообщила о подписании полузащитника «Челси» Виктора Мозеса на правах аренды.
Соглашение с 29-летним нигерийским хавбеком рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.
Стоит отметить, что Мозес уже работал под руководством тренера «нерадзурри» Антонио Конте в «Челси».
👕 | MAGLIA@VictorMoses ha scelto il numero 1⃣1⃣!#WelcomeVictor #NotForEveryone pic.twitter.com/x7pQkPjdme— Inter (@Inter) January 23, 2020
Еще одним новичком «Интера» в ближайшее время может стать полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.