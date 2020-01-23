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«Севилья» нашла замену Чичарито в «Рейнджерс»

сегодня, 17:00

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос заинтересовал руководство и тренерский штаб «Севильи».

Испанский клуб рассматривает вариант с арендой колумбийского форварда. Приобретение 23-летнего игрока позволит нервионцам заменить ушедшего в «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито

В текущем сезоне Альфредо сыграл в 35 матчах, забил 28 голов и сделал 9 ассистов.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:53
Севилье будет непросто заинтересовать Морелоса, у него уже есть варианты в АПЛ.
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 17:35
Какого хрена?
Севилья себе хочет купить молодого забивного форварда, а Барса Обамеянга 😳
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