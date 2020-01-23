«Севилья» нашла замену Чичарито в «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос заинтересовал руководство и тренерский штаб «Севильи».
Испанский клуб рассматривает вариант с арендой колумбийского форварда. Приобретение 23-летнего игрока позволит нервионцам заменить ушедшего в «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито.
В текущем сезоне Альфредо сыграл в 35 матчах, забил 28 голов и сделал 9 ассистов.
Севилья себе хочет купить молодого забивного форварда, а Барса Обамеянга 😳
Севилья себе хочет купить молодого забивного форварда, а Барса Обамеянга 😳