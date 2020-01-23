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Черчесов: «Аренда Кокорина в „Сочи“ видится разумным решением»

сегодня, 18:52

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе кандидатов в национальную команду, а также прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Как я уже неоднократно подчеркивал, тренерский штаб сборной продолжает очень внимательно наблюдать за работой кандидатов в национальную команду в своих клубах. Информации становится больше, потому что на сборах клубы начали проводить контрольные матчи, а это всегда более показательно с точки зрения тактики и командных взаимодействий на поле. Уже сыграли «Динамо», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и ряд других команд. Радует, что помимо повреждения Черышева обошлось без травм, а, к примеру, Баринов, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Кокорин, Дзюба уже отличились забитыми мячами. Получают игровую практику и футболисты, выступающие за рубежом — Головин, Черышев и Кудряшов выходили в стартовых составах «Монако», «Валенсии» и «Антальяспорт».

Аренда Кокорина в «Сочи»? Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените». А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на ЕВРО, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:31
Всем, кроме самого Сани и его агента)))
mensk
mensk ответил Трезвый повар
сегодня в 19:28
Зенит уже не упустит лидерство, поэтому и отправляют Кокорина в Сочи что бы не дать им вылететь в ФНЛ. Пока Зенит рулит в ПЛ он никогда не допустит вылета Сочи и Оренбурга в ФНЛ
Все равно РПЛ расширяют.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:20
Кокорин этого не понимает.
particular
particular
сегодня в 19:14
Коуч делает вид, что во всём усматривает свой интерес, но от свары и произвола, старается умыть руки, не расставляя никаких акцентов...
beefs
beefs
сегодня в 19:10
Очередная тема, кто же пиарит Кокошу???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:08
Знатно лижет усатый питерским бандюкам, знает, лысая жучара - ловчее лизнёшь - круче хапанёшь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:02
Черчесов научился давать интервью?). Как-то все ровно, или Данила постарался?).
Ломают Кокорина и спереди, и сзади. Тяжёлую пушку подкатили. Только Мальчишь-кибальчиш(или плохиш?)не выдаст и не продаст! Или продаст за кусок яблока?))).
mensk
mensk
сегодня в 19:01
Будем надеятся что разумный.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:00
Зенит уже не упустит лидерство, поэтому и отправляют Кокорина в Сочи что бы не дать им вылететь в ФНЛ. Пока Зенит рулит в ПЛ он никогда не допустит вылета Сочи и Оренбурга в ФНЛ
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:00
Сейчас придёт питерский Д’Артаньян ( Jeck Denielse) и опять скажет, что в лице кремля Черчесов хочет навредить Зениту, так сказать заговор всея Руси!!!
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