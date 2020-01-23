Черчесов: «Аренда Кокорина в „Сочи“ видится разумным решением»

Главный тренер сборной России рассказал о выборе кандидатов в национальную команду, а также прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

Как я уже неоднократно подчеркивал, тренерский штаб сборной продолжает очень внимательно наблюдать за работой кандидатов в национальную команду в своих клубах. Информации становится больше, потому что на сборах клубы начали проводить контрольные матчи, а это всегда более показательно с точки зрения тактики и командных взаимодействий на поле. Уже сыграли «Динамо», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и ряд других команд. Радует, что помимо повреждения Черышева обошлось без травм, а, к примеру, Баринов, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Кокорин, Дзюба уже отличились забитыми мячами. Получают игровую практику и футболисты, выступающие за рубежом — Головин, Черышев и Кудряшов выходили в стартовых составах «Монако», «Валенсии» и «Антальяспорт».

Аренда Кокорина в «Сочи»? Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените». А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на ЕВРО, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период.